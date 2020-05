Objectifs « Beautiful Aden » de phase 1 atteints, SDRPY entame la phase 2

Après les pluies torrentielles les plus récentes qui ont sévèrement endommagé Aden, la campagne a surpassé tous les objectifs visés et intensifié les activités en irrigant les arbres, en contribuant d'urgence à l'élimination des eaux de crue, et en aidant les résidents d'Aden.

La productivité du travail a augmenté en moyenne de 122 % dans la campagne en travaillant dans 124 blocs sur 82 chantiers ; l'équipement et les machines du programme ont travaillé environ 9 heures par jour en moyenne, parcourant plus de 30 000 km entre les 476 points de travail. 45 équipes de travail du Fonds de nettoyage et d'amélioration d'Aden (Cleaning and Improvement Fund of Aden (CIFA)) et d'organisations de la société civile y ont participé.

Afin d'accroître l'efficacité des services environnementaux à Aden, le programme a fourni 22 pièces d'équipement lourd et 220 conteneurs à ordures à la ville, apportant son un soutien total au CIFA, l'autorité provinciale chargée de l'assainissement environnemental. L'équipement et les machines du programme ont enlevé et éliminé les déchets des routes principales et des zones résidentielles longtemps négligées et infestées par la prolifération des maladies. La campagne a augmenté la capacité et l'efficacité de CIFA de 77 %.

Dans la première phase du projet, la campagne a ciblé les zones les plus nécessiteuses d'Aden, puis élargi les travaux pour inclure 41 jours de travail dans six districts. « Beautiful Aden » a encouragé le reboisement et l'amélioration du paysage urbain en utilisant des véhicules d'irrigation spécialisés fournis par le programme pour arroser la végétation dans six districts. Six camions-citernes, chacun d'une capacité de 5 000 litres, ont travaillé en 18 roulements.

Les participants à la campagne forment des équipes d'organisations de la société civile dont la mission est de développer une conscience civique, en expliquant et en éduquant sur l'hygiène et l'assainissement environnemental. La campagne a encouragé l'engagement civique en permettant aux fils et aux familles d'Aden de participer aux côtés des organisations de la société civile, qui jouent un rôle important dans la supervision des équipes de nettoyage, le respect des horaires, la délimitation des zones ciblées, la réalisation d'enquêtes sur le terrain, la mise à jour des données et le remplissage des formulaires de travail.

SDRPY a mis en place un plan d'urgence visant à réparer les dommages causés par les pluies torrentielles survenues pendant la campagne, en travaillant en coordination avec les participants pour débloquer les drains et éliminer les volumes considérables d'eau de crue qui avaient fermé plusieurs routes principales. Le déploiement de secours a enlevé 4 316 m 3 de roches et de déchets et a évacué 1 173 m 3 d'eau des routes principales et des quartiers en 5 jours, travaillant 12 heures continues par jour en moyenne.

La campagne fonctionne selon un mécanisme établi pour attribuer et gérer les travaux, y compris la gestion, la gestion, la supervision et la direction des opérations sur le terrain, pour surveiller quotidiennement la qualité et l'efficacité, et pour évaluer dans quelle mesure les plans et les objectifs de la campagne sont mis en œuvre sur une base quotidienne et hebdomadaire.

« Beautiful Aden » a sensibilisé la communauté et incité à un changement de comportement, encourageant les résidents à cesser de jeter des détritus et de déposer des ordures de façon aléatoire. En outre, les organisations de la société civile à tous les niveaux inspirent une appréciation accrue pour un environnement sain et une propreté durable dans la province d'Aden.

La campagne « Beautiful Aden » s'inscrit dans le cadre du soutien continu que fournit le Royaume d'Arabie saoudite au peuple de la République du Yémen dans toutes les provinces yéménites, et l'exécution du plan de SDRPY, qui vise à étendre le soutien économique et l'aide au développement dans tous les domaines, contribuer à l'amélioration des infrastructures et des services de base, et créer des emplois pour tous les Yéménites. Le programme SDRPY met tout en œuvre pour répondre aux besoins fondamentaux et obtenir des résultats dont les citoyens bénéficient directement. Il le fait en forgeant des partenariats stratégiques avec le gouvernement yéménite, les autorités locales et les organisations de la société civile, en évaluant les besoins et soutenant la rénovation, la réhabilitation et le renforcement des capacités dans des secteurs clés.

