Objectway reconnu par Celent parmi les leaders des solutions de gestion de patrimoine en Amérique du Nord

La suite Objectway WealthTech récompensée pour son exhaustivité et sa facilité d'utilisation

MILAN et LONDRES, 5 mars 2021 /PRNewswire/ -- Objectway, un leader dans le domaine des logiciels de gestion de patrimoine et d'actifs numériques, a été mentionné comme un fournisseur émérite dans le rapport de février intitulé Front-to-Middle office Platforms:North American Wealth Management Edition 2021 par Celent.

Le rapport a examiné les principaux fournisseurs nord-américains de plates-formes de front-to-middle office. Celent a considéré comme caractéristiques fondamentales de ces solutions les composants supportant certains flux de travail clés, tels que la fourniture d'une expérience client exclusive, et un processus de conseil de bout en bout dans un flux de travail intégré et une infrastructure unique.

Parallèlement à l'analyse menée par Celent, Objectway constate que l'engagement numérique des clients et la gestion du cycle de vie sont parmi les principaux moteurs de l'industrie de la gestion de patrimoine au niveau mondial.

Les entreprises recherchent de plus en plus des solutions intégrées capables de mettre à disposition, comme un poste de pilotage, l'ensemble de l'activité et des tâches du conseiller.

Placer la relation client au centre des préoccupations implique une demande croissante d'intelligence accrue pour fournir des propositions d'investissement personnalisées en masse, et d'un mélange opti-canal pour collaborer et interagir avec des investisseurs férus de numérique.

De plus, une approche hybride et multi-cloud est de plus en plus acceptée par les institutions financières, qui adoptent les capacités critiques des entreprises de la manière la plus simple. Objectway On-Cloud soutient déjà plus de 100 clients avec plus d'un trillion d'euros d'actifs sous gestion.

Après avoir confirmé les résultats illustrés dans le rapport de cette série, consacré à la région EMEA, Celent a félicité Objectway dans ce dernier document de recherche pour « l'exhaustivité de la solution et le dévouement dont l'équipe a fait preuve pour renforcer l'utilisabilité de chaque module. »

« Les gestionnaires de patrimoine nord-américains sont confrontés à une année difficile, en raison des tendances actuelles, telles que la compression des frais, et d'accélérateurs inattendus vers les solutions numériques, comme la pandémie », a affirmé Luigi Marciano, PDG et fondateur du groupe Objectway. « Le défi pour un système de front-to-middle office performant et à l'épreuve du temps consiste à donner aux entreprises les outils les plus efficaces et les plus modernes pour servir plus de clients et gérer une augmentation des actifs sous gestion, en moins de temps. »

