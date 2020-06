Objectway remporte le prix XCelent Depth of Service dans le rapport « Wealth Management Customer Onboarding Platforms » de Celent

Une solution complète de gestion du cycle de vie client front-to-back pour la prospection et l'intégration des clients

MILAN et LONDRES, 8 juin 2020 /PRNewswire/ -- Objectway, chef de file dans le domaine des logiciels et des services pour le secteur de la gestion digitale de patrimoine et d'investissement, a remporté le prix XCelent pour le meilleur score sur l'Étendue du service client (Depth of Service) dans le rapport Celent « Wealth Management Customer Onboarding Platforms » (Plateformes d'intégration de clients en vue de la gestion de leur patrimoine).

Ce rapport a examiné huit grands fournisseurs proposant des capacités d'intégration digitale en Europe et en Amérique du Nord, en se concentrant sur les tendances, les technologies et les fonctionnalités, ainsi que les préférences des clients.

Selon la société de recherche et de conseil renommée, Objectway « s'est démarquée dans plusieurs domaines clés, notamment la vaste expérience du personnel, les caractéristiques ANS et la satisfaction du client relative au processus de mise en œuvre. »

Celent a également reconnu que Client Engage et Conectus Onboarding d'Objectway fournissent « une gestion complète du cycle de vie client front-to-back permettant aux clients d'identifier les prospects et également de les intégrer grâce à une IU facile à utiliser. »

D'autres éléments mentionnés dans le rapport portaient sur le modèle de collaboration interactif d'Objectway selon lequel la solution est facile à utiliser et à intégrer car elle offre des capacités de personnalisation qu'il est possible de configurer avec des changements de code faible, par rapport à celles proposées par d'autres fournisseurs évalués par Celent. Ses solides capacités AML, depuis les règles de conformité particulièrement strictes de l'UE, confèrent à la société un avantage en termes de contenu par rapport aux fournisseurs axés sur d'autres régions du monde.

Luigi Marciano, PDG et fondateur d'Objectway, a commenté : « Nous sommes ravis et fiers de la reconnaissance honorée par ce prix décerné par Celent. Dans le cadre de l'une des premières parties du cycle de vie de l'interaction client, un travail d'intégration efficace est essentiel pour démarrer la relation client sur une base solide. Cette reconnaissance témoigne de la façon dont nous réussissons à aider les gestionnaires de patrimoine à réaliser leur stratégie digitale d'intégration et d'engagement des clients afin d'améliorer l'ensemble de leur gestion du cycle de vie client. »

Awaad Aamir, analyste chez Celent et co-auteur du rapport, a déclaré : « Le prix Étendue du service client est particulièrement pertinent car il découle de l'évaluation élevée reçue dans des aspects liés à l'expérience concrète des clients lors la mise en œuvre des solutions d'intégration et de gestion du cycle de vie client d'Objectway. »

