Objectway WealthTech Suite Primeggia In Tutte Le Aree Di Analisi Nel Report Celent Sul Wealth Management

MILANO, 28 ottobre 2019 /PRNewswire/ -- Objectway, leader nel settore del Digital Wealth & Asset Management, è stata menzionata da Celent nel report "European Wealth Management Technology Vendors".

Il report esamina i principali provider di piattaforme di wealth management front-to-back disponibili in EMEA, focalizzandosi sulle tendenze, le tecnologie, le funzionalità e le preferenze dei clienti.

La società di ricerca e consulenza considera Objectway WealthTech Suite (OWS) una piattaforma front-to-back completa, menzionando in particolare il suo CRM, il supporto delle asset class e le funzionalità di back office.

OWS è una piattaforma modulare che supporta l'intero processo di gestione degli investimenti end-to-end e può essere adottata come soluzione completa o selezionando moduli specifici.

È facilmente integrabile in qualsiasi ambiente legacy. Grazie alla sua architettura aperta, alle API e all'ambiente di integrazione, si interfaccia senza problemi con componenti preesistenti.

Secondo la valutazione di Celent, OWS offre una potente architettura scalabile, consente l'implementazione del time-to-market e offre una facile internazionalizzazione e localizzazione.

Grazie alla sua flessibilità, OWS garantisce una disponibilità del 99,8% del suo ambiente SaaS, con ampio supporto per i clienti.

È utilizzata da oltre 3.000 utenti, oltre 1 milione di investitori e può essere installata on-premises o nel cloud, in base alle esigenze del cliente.

Luigi Marciano, CEO e fondatore di Objectway, ha commentato: "Siamo contenti e orgogliosi del riconoscimento di Celent; è un ulteriore incentivo ad ampliare la portata della nostra piattaforma per il wealth e asset management. Il Fintech è in rapida evoluzione e vogliamo guidare il cambiamento continuando a offrire soluzioni consistenti ed efficaci per le esigenze delle istituzioni finanziarie orientate al futuro."

Will Trout, Head of Wealth Management Research presso Celent, ha affermato che "la ricerca Celent dimostra che il prodotto è ben accolto dal mercato e percorre una traiettoria positiva nei suoi piani di sviluppo. Ancorché il numero di utenti supportati nella sua installazione più ampia sia nella media dei competitor, per Celent questo non costituisce un difetto, ma rappresenta un indicatore del target di mercato e dell'elevata scalabilità della suite Objectway."

