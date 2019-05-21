Обновленная выставка ISLE 2020 пройдет на территории нового шэньчжэньского выставочного центра English

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International Signs and LED Exhibition

May 21, 2019, 08:42 ET

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 21 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- ISLE (ISLE 2020 или «Выставка») - крупнейшее в Азии международное событие отрасли светодиодного оборудования и наружной рекламы, - будет проходит 24-27 февраля 2020 года в городе Шэньчжэнь, являющемся китайским центром производства светодиодного оборудования и одним из мировых хабов технологических инноваций. Мероприятие будет проходить на территории центра выставок и конференций Shenzhen World. Новый выставочный комплекс расположен всего в 30 минутах езды от крупнейших фабрик LED-оборудования в Китае. ISLE 2020 предоставит международным покупателям комплексную платформу для эффективных закупок и ознакомления с возможностями производственных предприятий отрасли.

Upgraded ISLE 2020 to be held in Shenzhen New Exhibition Center
Upgraded ISLE 2020 to be held in Shenzhen New Exhibition Center

«ISLE 2019 продемонстрировала колоссальный успех с точки зрения масштабов и числа участников. В общей сложности, в выставке приняли участие свыше 250 000 посетителей и 1 365 экспонентов. Подобный масштаб открыл новые бизнес-возможности и обеспечил эффективный обмен знаниями между всеми участниками. Рост числа международных покупателей на 10 процентов в 2019 году отражает общий подъем отрасли, - отметил генеральный директор ISLE Ли Инцзе (Li Yingjie). - Все мы стали свидетелями ошеломительного успеха ISLE 2019, а проведение следующей сессии выставки на территории нового центра Shenzhen World обеспечит нам увеличенную площадь экспозиции и близость к производственным базам многих отраслевых предприятий. 160 000 м2 выставочной площади позволят нам представить больше продуктов и сервисов, продемонстрировать более всеобъемлющую картину отрасли. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать еще больше профессиональных посетителей на ISLE 2020».

Вниманию гостей и участников четырехдневного мероприятия будут представлены экранные технологии, системы аудиовизуальной интеграции, светодиодное оборудование и решения для наружной рекламы от более чем 2000 экспонентов, что обеспечит покупателям возможность полноценного погружения и ознакомления с новейшими тенденциями отрасли.

Особенностью предстоящей сессии выставки станет разделение экспозиции на шесть секторов, в каждом из которых будут демонстрироваться дисплейные решения для различных прикладных сценариев: умного города, новых моделей ритейла, умного кампуса, развлекательной отрасли, музеев и цифровых кинотеатров, систем безопасности и управления информационными потоками.

ISLE 2020 будет ориентирована на удовлетворение потребностей комплексной отраслевой цепочки с охватов всех нисходящих и восходящих сегментов отраслей коммерческих дисплеев, интегрированных аудиовизуальных систем, LED-оборудования и наружной рекламы. Такие отраслевые гиганты, как Absen, Unilumin, Hikvision, Aoto Electronics и Ledman уже забронировали просторные выставочные стенды на ISLE 2020, а обширные выставочная площадь нового комплекса Shenzhen World обеспечит возможность продемонстрировать свои решения всем желающим экспонентам.

В рамках ISLE 2020 пройдут свыше 30 конференций и форумов, организуемых в сотрудничестве с филиалом прикладного применения LED-технологий Китайской ассоциации производителей оптики и оптоэлектроники, Китайским институтом оформления сцены, Ассоциацией разработчиков систем электронного правительства пров. Гуандун и другими партнерами. В мероприятиях примут участие более 110 экспертов отрасли, которые обменяются мнениями по 11 актуальным темам.

Для получения дополнительной информации посетите: http://en.isle.org.cn/

О выставке ISLE 

Международная выставка технологий крупноформатных дисплеев, интеллектуальных систем аудиовизуальной интеграции, наружной рекламы и светодиодного оборудования (ISLE) организуется Canton Fair Advertising Co., Ltd. в сотрудничестве с China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp и Китайской ассоциацией разработчиков развлекательных технологий. Мероприятие представляет собой профессиональную, полностью интегрированную и интеллектуальную платформу решений для цепочки снабжения отрасли светодиодного оборудования, коммерческих дисплеев, аудиовизуальных систем и наружной рекламы. До сих пор ISLE проводилась на территории Кантонского выставочного комплекса, а в 2020 году выставка переедет в выставочный центр Shenzhen World.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/890274/ISLE_2020.jpg  

Related Links

http://en.isle.org.cn/

SOURCE International Signs and LED Exhibition

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Обновленная выставка ISLE 2020 пройдет на территории нового шэньчжэньского выставочного центра

News provided by

International Signs and LED Exhibition

May 21, 2019, 08:42 ET