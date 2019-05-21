Обновленная выставка ISLE 2020 пройдет на территории нового шэньчжэньского выставочного центра

«ISLE 2019 продемонстрировала колоссальный успех с точки зрения масштабов и числа участников. В общей сложности, в выставке приняли участие свыше 250 000 посетителей и 1 365 экспонентов. Подобный масштаб открыл новые бизнес-возможности и обеспечил эффективный обмен знаниями между всеми участниками. Рост числа международных покупателей на 10 процентов в 2019 году отражает общий подъем отрасли, - отметил генеральный директор ISLE Ли Инцзе (Li Yingjie). - Все мы стали свидетелями ошеломительного успеха ISLE 2019, а проведение следующей сессии выставки на территории нового центра Shenzhen World обеспечит нам увеличенную площадь экспозиции и близость к производственным базам многих отраслевых предприятий. 160 000 м 2 выставочной площади позволят нам представить больше продуктов и сервисов, продемонстрировать более всеобъемлющую картину отрасли. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать еще больше профессиональных посетителей на ISLE 2020».

Вниманию гостей и участников четырехдневного мероприятия будут представлены экранные технологии, системы аудиовизуальной интеграции, светодиодное оборудование и решения для наружной рекламы от более чем 2000 экспонентов, что обеспечит покупателям возможность полноценного погружения и ознакомления с новейшими тенденциями отрасли.

Особенностью предстоящей сессии выставки станет разделение экспозиции на шесть секторов, в каждом из которых будут демонстрироваться дисплейные решения для различных прикладных сценариев: умного города, новых моделей ритейла, умного кампуса, развлекательной отрасли, музеев и цифровых кинотеатров, систем безопасности и управления информационными потоками.

ISLE 2020 будет ориентирована на удовлетворение потребностей комплексной отраслевой цепочки с охватов всех нисходящих и восходящих сегментов отраслей коммерческих дисплеев, интегрированных аудиовизуальных систем, LED-оборудования и наружной рекламы. Такие отраслевые гиганты, как Absen, Unilumin, Hikvision, Aoto Electronics и Ledman уже забронировали просторные выставочные стенды на ISLE 2020, а обширные выставочная площадь нового комплекса Shenzhen World обеспечит возможность продемонстрировать свои решения всем желающим экспонентам.

В рамках ISLE 2020 пройдут свыше 30 конференций и форумов, организуемых в сотрудничестве с филиалом прикладного применения LED-технологий Китайской ассоциации производителей оптики и оптоэлектроники, Китайским институтом оформления сцены, Ассоциацией разработчиков систем электронного правительства пров. Гуандун и другими партнерами. В мероприятиях примут участие более 110 экспертов отрасли, которые обменяются мнениями по 11 актуальным темам.

Для получения дополнительной информации посетите: http://en.isle.org.cn/

О выставке ISLE

Международная выставка технологий крупноформатных дисплеев, интеллектуальных систем аудиовизуальной интеграции, наружной рекламы и светодиодного оборудования (ISLE) организуется Canton Fair Advertising Co., Ltd. в сотрудничестве с China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp и Китайской ассоциацией разработчиков развлекательных технологий. Мероприятие представляет собой профессиональную, полностью интегрированную и интеллектуальную платформу решений для цепочки снабжения отрасли светодиодного оборудования, коммерческих дисплеев, аудиовизуальных систем и наружной рекламы. До сих пор ISLE проводилась на территории Кантонского выставочного комплекса, а в 2020 году выставка переедет в выставочный центр Shenzhen World.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/890274/ISLE_2020.jpg

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http://en.isle.org.cn/



SOURCE International Signs and LED Exhibition