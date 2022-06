Obra-prima MMORPG da Wemade, MIR4, divulga novo conteúdo PVP - Saque a Bicheon

Adicionando novo entusiasmo ao continente MIR, o Saque a Bicheon ocorrerá toda sexta-feira, das 22h às 23h, a partir de 1º de julho. O cofre subterrâneo do castelo de Bicheon foi aberto e o clã que governa o castelo de Bicheon, juntamente com seus aliados, precisa se defender contra os esquemas dos ladrões que buscam saquear o aço negro do cofre. Os 20 melhores clãs do servidor que não estão aliados aos defensores podem participar como ladrões.

Se os ladrões destruírem o portão de ferro que bloqueia a entrada do cofre de aço negro e derrotarem o ameaçador Guardião Mestre "Cheol Mujin", que protege o aço negro, inúmeras caixas de aço negro serão deles para sempre. Também podem ser obtidas recompensas adicionais como Pedaços de Tesouro Lendários, Pedras Misteriosas e Pedras Obscuras que contêm materiais necessários para criar Tesouros de Espírito de Grau Lendário.

Também foram adicionadas missões exclusivas para conteúdo de expedição. Os jogadores podem ter missões mais diversificadas em todos os servidores e receberão saques abundantes para ajudar a progredir com seus personagens à medida que concluírem essas missões.

O Príncipe Herdeiro das Trevas, Wooska, um novo Espírito do Vento Lendário também será introduzido por meio da atualização. Este Espírito do Vento Lendário é extremamente resistente e altamente especializado em defesa física. Para comemorar o lançamento do Príncipe Herdeiro das Trevas, Wooska, um sumário especial estará disponível até a atualização de 26 de julho. Quando um Espírito Lendário é convocado pelo chamado especial durante esse período, os jogadores terão 100% de chance de obter o novo Espírito, o Príncipe Herdeiro das Trevas, Wooska.

Desde a minha batalha até a nossa guerra! Mais informações sobre o MIR4 podem ser encontradas no site oficial.

FONTE Wemade

