Obras de arte midiática inspiradas nos "padrões" dos artesanatos regionais de Kyushu expostas no aeroporto de Fukuoka a partir de 10 de Fevereiro

〈 Visão geral do evento do aeroporto de Fukuoka 〉 O tema no aeroporto de Fukuoka é "PADRÃO". A região de Kyushu, onde o aeroporto está localizado, é conhecida por suas ricas tradições artesanais, incluindo porcelanas de Arita (Arita-yaki), porcelanas de Satsuma (Satsuma-yaki) e têxteis Hakata-ori. Nessa exposição, dois artistas apresentam obras inspiradas na ideia de "PADRÃO", que é um elemento integrante dos artesanatos.

Kyushu tem uma rica história de intercâmbio com o continente asiático desde os tempos antigos, acolhendo seus artesãos e incorporando muitos de seus recursos culturais. Os artesãos da região desenvolveram artesanatos japoneses únicos e os exportaram para o continente, assim como para a Europa, América e para o resto do mundo.

MIZUE Mirai, um dos artistas participantes da exposição, é um diretor de animação que expressa sua visão sobre a vida por meio do movimento de várias figuras, incluindo padrões geométricos. MIZUE criou animações que parecem viver e respirar, inspiradas nos ricos padrões que emergiram dos artesanatos nativos únicos que se desenvolveram em Kyushu como resultado da interação entre vários elementos culturais.

O segundo artista, MURAYAMA Macoto, é um artista digital que utiliza a observação minuciosa para criar diagramas botânicos em detalhes tão minúsculos que parecem desenhos arquitetônicos sofisticados. Ele criou gráficos originais para a exposição do aeroporto de Fukuoka inspirados nas pinturas botânicas tradicionalmente usadas para decorar artigos de Arita, um tipo de porcelana de renome mundial. Seu trabalho, por sua vez, foi utilizado para decorar novos utensílios de Arita também.

■Período: abertura da exposição em 10 de fevereiro (obras de MIZUE)

27 de fevereiro (obras de MURAYAMA)

■Local: entrada do terminal de desembarque doméstico do

aeroporto de Fukuoka, 1º andar

*As obras ficarão expostas no local acima até 17 de março. Após 19 de março, as obras serão transferidas para o terminal internacional, 4º andar.

■Valor do ingresso: gratuito

■Tema: PADRÃO com enfoque nos padrões do artesanato de Kyushu

■Título: MANDALA- Q MIZUE Mirai

Artigos de Arita x flora inorgânica "Chrysanthemum" MURAYAMA Macoto

■Artistas:

diretor de animação

MIZUE Mirai

Nascido na província de Fukuoka, em 1981, MIZUE Mirai é um diretor de animação que cria peças não narrativas com motivos celulares e geométricos. Conhecido por suas animações abstratas únicas e chamativas, MIZUE participa de uma grande variedade de projetos que incluem animação e vídeos musicais independentes. Indicado nos quatro melhores festivais de filmes de animação do mundo (Annecy, Ottowa, Hiroshima e Zagreb), seu trabalho mais famoso, o MODERN No. 2 teve sua estreia mundial no Festival de Cinema de Veneza e ganhou o Prêmio de Música Original no Festival Internacional de Filmes de Animação de Annecy. A estreia mundial de Wonder de MIZUE aconteceu no Festival Internacional de Cinema de Berlim e ganhou o prêmio CANAL + Creative Aid no Festival Internacional de Filmes de Animação de Annecy. Atualmente, ele está trabalhando em seu primeiro longa-metragem de animação, intitulado provisoriamente A Jornada de Mirai Mizue para o Oeste.

Artista

Digital MURAYAMA Macoto

Nascido em 1984, MURAYAMA Macoto é um artista digital que cria imagens botânicas detalhadas combinando seu talento para a observação minuciosa com suas excepcionais habilidades em computação gráfica. Murayama é um especialista em software de modelagem em 3D e outras ferramentas digitais, integrando formas de plantas orgânicas com uma estética visual arquitetônica. Seu trabalho abre novas possibilidades em desenhos botânicos e de engenharia combinando abordagens artísticas e científicas. Seus principais prêmios incluem o Asia Digital Art Award, o Fukuoka Governor's Award e o Minister of MEXT Award no Prêmio de Arte Digital da Ásia de 2017.

<Sobre a CULTURE GATE to JAPAN>

A partir de fevereiro de 2021, a Agência de Assuntos Culturais do Governo do Japão lançará um projeto inovador de promoção cultural chamado "CULTURE GATE to JAPAN". Realizado em sete aeroportos do Japão, bem como no Terminal Internacional de Cruzeiros de Tóquio, artistas e criadores ativos no campo das artes midiáticas exporão obras de arte inspiradas na cultura única de cada região, com o objetivo de comunicar os maiores encantos da cultura japonesa.

Os efeitos globais do novo coronavírus tornaram difícil conhecer novos povos e vivenciar novas culturas pessoalmente. No entanto, isso não deve interromper o intercâmbio de arte, ideias e cultura. Por meio desse projeto, esperamos continuar a oferecer às pessoas do mundo todo a mesma sensação de encantamento e alegria sentida ao conhecer uma nova cultura.

Organizador: Agência de Assuntos Culturais do Governo do Japão

Site oficial: https://culture-gate.jp/

Exposição no aeroporto de Fukuoka:https://culture-gate.jp/exhibition/pattern

