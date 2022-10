Obsessão em Negócios reúne grupo de empresários com faturamento de quase R$ 2 bilhões em São Paulo

SÃO PAULO, 28 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Um grupo seleto de aproximadamente 40 empresários participaram entre os dias 20 e 22 de outubro do Obsessão em Negócios, evento criado pela Capital Upgrade, empresa sócia do Grupo PWR que é especialista em gestão e desenvolvimento corporativo. A reunião, que é realizado quatro vezes ao ano, aconteceu no hotel Radisson Alphaville. O próximo encontro do grupo está previsto para o último final de semana de janeiro de 2023.

Nos três dias de imersão, o evento contou com executivos de variados segmentos da economia como: construção civil, abastecimento de combustível, saúde, advocacia, educação, varejo, tecnologia, agronegócio e logística, que juntos empregam mais de 2.300 colaboradores e faturam cerca de R$ 2 bilhões.

O Mastermind Obsessão em Negócios trabalhou nesta edição com o tema "Revolução Inovadora: Diferenciação, Tecnologia e Posicionamento". O objetivo dos mentores é atuar diretamente na potencialização de resultados dos participantes, refletindo em até 30% no crescimento anual de suas respectivas empresas.

"Somos um grupo de executivos de alto nível que respira progresso e crescimento buscando sempre alcançar esses resultados através de trocas de experiências, workshops especiais e encontros com empresários renomados. A programação inclui os MOMENTOS ON, onde os executivos apresentam um problema ou uma oportunidade real para que todo o grupo possa colaborar com suas experiências", disse Lásaro do Carmo, um dos mentores do evento.

Nesta edição, o evento contou com a participação do empreendedor, Caito Maia, Fundador da Chilli Beans, a marca líder de óculos no mercado brasileiro, com lojas em diversos países, faturando mais de R$ 500 milhões por ano e gerando mais de 3.500 empregos. Outra palestrante de renome é a executiva Angela Hirata, conhecida mundialmente pelo "case" de sucesso da Havaianas. Atualmente, a Havaianas é um produto brasileiro de maior destaque no mercado de moda internacional. Um sucesso fruto do trabalho de Hirata, a primeira mulher em 100 anos a ocupar um cargo de diretoria na Alpargatas. Também esteve presente, o empresário, escritor, palestrante e especialista em liderança corporativas e em desenvolvimento de equipes de alta performance, Leandro Moreira, fundador da Zion, Escola de entretenimento. Com apenas 32 anos, o executivo já possuía 900 colaboradores, mais de 20 mil alunos e uma rede de escolas próprias com 16 unidades espalhadas pelo Brasil.

Entre os grandes nomes que já participaram com os integrantes do Obsessão em Negócios estão: Caito Maia, Carla Sarni, Felippe Percigo, Caio Carneiro, Fernanda Venturini, João Kepler, Tiago Mitraud, Fabrício Garcia, Hélio Beltrão, Geraldo Rufino e Henry Maksoud.

"Encerramos o ciclo de 2022 com um resultado surpreendente. Agora, estamos fechando novas turmas para 2023 e garantimos que nas próximas edições teremos muitas novidades e muito conhecimento para dividir com os novos empresários que farão parte desse time", concluiu Paulo Vitor Porto, um dos idealizadores do grupo.

Sobre a Capital Upgrade

A Capital Upgrade chegou ao mercado para impulsionar novos negócios e para auxiliar empresários e empreendedores, a terem mais sucesso e gerarem valor para os seus clientes. Por meio do empreendedorismo, da gestão de qualidade e de cases de sucesso, a empresa apresenta ferramentas práticas e workshops em todo o Brasil. Mais informações estão disponíveis no www.capitalupgrade.com.br

Sobre a PWR Gestão

A PWR Gestão é uma das principais consultorias em gestão de negócios do Brasil. Fundada em 2013, a empresa nasceu com o propósito de oferecer um novo modelo de consultoria, baseado na adoção de ferramentas práticas e na implementação de uma gestão de qualidade, focada no desenvolvimento das pessoas e do negócio. Com isso, a consultoria troca o foco do tradicional aconselhamento externo para um acompanhamento direto na execução das estratégias recomendadas. O processo da PWR Gestão prima pelo resultado e é feito em total parceria com o cliente, construindo soluções e analisando cenários em cada etapa do processo. O negócio é liderado por grandes nomes do mercado: Wilson Sá (CEO da PWR e especialista em Gestão, Resultados e Liderança), Paulo Vitor Porto (especialista em Gestão Financeira), Raduán Melo (economista especializado em Estruturação comercial e organizacional), Miguel Dyna (engenheiro, auditor e especialista em Gestão de projetos) e Eduardo Bayma (pós-graduado em controladoria e especialista em Gestão Estratégica). Para saber mais, acesse www.pwrgestao.com.br.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1932612/Obsessao_em_negocios6.jpg

FONTE PWR Gestão

SOURCE PWR Gestão