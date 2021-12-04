Общемировой объем продаж пикапов GWM превышает 2 миллиона единиц

Пикап является первым типом автомобилей, выпускаемым компанией GWM, и, согласно официальной статистике, пикап GWM демонстрирует быстрый рост объемов продаж на протяжении многих лет. В 2019 году общемировой объем продаж составил 148 830 единиц, увеличившись на 7,85% по сравнению с прошлым годом. В 2020 году этот показатель вырос на 51,2% относительно прошлого года, достигнув 225 000 единиц продукции. В частности, GWM POER, Wingle 5 и Wingle 7 составили тройку лидеров продаж одной модели на мировом рынке пикапов. Всего за три квартала текущего года было продано 187 000 пикапов GWM; в частности, за 16 месяцев подряд реализовано свыше 10 тысяч единиц GWM POER.

Пикап GWM получил широкое признание со стороны множества зарубежных автомобильных СМИ, что является одной из главных причин роста объемов его продаж. По результатам профессионального тест-драйва в условиях бездорожья в России специалисты автомобильного сайта Auto.ru отметили, что пикап GWM превосходит другие бренды пикапов по ходовым качествам, превосходной управляемости и проходимости по бездорожью. Авторитетный южноафриканский автомобильный журнал Bakkie & Truck назвал пикап GWM одним из «3 лучших пикапов в мире» наряду с другими ведущими марками пикапов. Кроме того, Driven — одно из ведущих автомобильных изданий Новой Зеландии — оценило этот бренд как «одну из самых коллекционируемых моделей в будущем».

На мировом рынке многие модели пикапов GWM получили признание клиентов за их превосходные эксплуатационные свойства, заложив прочную основу для реализации более двух миллионов единиц продукции. Российский клиент Бурцев выразил свое удовлетворение превосходной грузовместимостью и надежностью модели Wingle 7. «Я собираюсь включить Wingle 7 в свой список покупок», — сказал он. После выхода на ближневосточный рынок модель GWM POER получила высокую оценку со стороны бахрейнского чемпиона Салаха за комфорт и управляемость. «GWM POER способен справляться с особыми дорожными условиями и является практичным выбором для семейных путешествий и поездок за покупками», — сказал он с улыбкой.

По состоянию на октябрь 2021 года за 14 месяцев подряд было продано более 20 000 пикапов GWM. На проходившем в ноябре Автосалоне в Гуанчжоу 2021 этот бренд представил несколько новых моделей, включая Jingang POER, концепт-модель суперпикапа и Heidan, что прокладывает путь к дальнейшему росту мировых продаж в будущем.

Руководитель подразделения пикапов компании GWM Чжан Хаобао (Zhang Haobao) заявил следующее: «К 2025 году годовой объем продаж пикапов GWM превысит 500 тысяч единиц, в результате чего они войдут в тройку лидеров по общемировым объемам реализации пикапов».

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1701943/GWM.mp4

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