Obtenha renda lucrativa com a melhor plataforma de GameFi, a GemUni

Em 22 de fevereiro, a GemUni organizou um lançamento duplo de seu marketplace de NFTs e plataforma de games casuais (mais de 400 jogos) de play-to-earn (jogar para lucrar). Os usuários finalmente têm a chance de experimentar a compra e venda de NFTs GENI Pass diretamente no mercado. Além de comercializar NFTs, os usuários também podem participar de farming, staking e lending de NFTs para maximizar os rendimentos.

Como titulares de um NFT GENI Pass, os usuários ingressarão na plataforma de games casuais para jogar e lucrar em mais de 400 jogos casuais divertidos e fáceis. Os jogadores serão recompensados com o GENIX, um token de recompensa que pode ser convertido para GENI, o token do projeto. A plataforma também oferece o modo Free-to-Play, Free-to-Earn, no qual os jogadores podem jogar games casuais divertidos e ganhar sem pagar nada.

No período de 22 a 28 de fevereiro, para comemorar o lançamento, a GemUni está organizando uma semana de jogos denominada Double Launch, Double Earn (lançamento duplo, ganho duplo). Ao participarem deste evento, os usuários se familiarizarão com a GemUni, ao mesmo tempo que monetizarão suas experiências com grandes recompensas nos jogos e na comunidade. A semana de jogos consiste em uma jornada de quatro estágios (Iniciar, Conquistar Desafios, Acelerar, Terminar a Corrida) com diversas atividades e bônus diários.

Várias formas de obter renda passiva

"Queremos criar um ecossistema no qual todos os jogadores possam ter a oportunidade de obter renda passiva", afirmou Cassie Nguyen, CEO e fundadora da GemUni. Com uma visão clara, ela e sua equipe estão desenvolvendo a GemUni para ser uma plataforma que oferece aos usuários muitas formas de ganhar:

Ganhe tokens jogando mais de 1.000 games casuais (no máximo 659% de ROI após um ano).

Obtenha renda fixa alugando NFTs GENI Pass para outros jogadores/estudiosos.

Obtenha renda compartilhada emprestando NFTs GENI Pass a outros usuários para jogar e lucrar.

Obtenha ganhos de capital com investimento em NFTs (duplique o valor dos ativos após um ano).

Obtenha renda passiva com staking e farming de NFTs.

Sistema de tokens como força motriz para o crescimento

O sistema de tokens GemUni inclui o GENI, o GENIX e outros tokens de recompensa. Eles são utilizados em toda a plataforma e podem ser facilmente convertidos.

O token principal, GENI, pode ser usado para acessar redes de jogos e comprar NFTs. Uma tokenomia bem construída torna o GENI uma boa oportunidade para investidores. Com um fornecimento circulante de 4,86 milhões de tokens a um valor de mercado de USD 980 mil (USD 0,2 em 22 de fevereiro), o GENI oferece muito mais espaço para ganhar como um ativo de investimento de longo prazo. O GENI pode ser negociado na PancakeSwap e será listado em outros DEXes e CEXes no segundo trimestre para angariar mais liquidez. Os titulares atuais e futuros podem esperar uma abordagem sustentável da equipe para impulsionar o ecossistema, o que, por sua vez, se refletirá no comportamento de preço do token.

Por sua vez, o GENIX é utilizado principalmente para a compra de ingressos para jogos e de itens no jogo e para recompensar usuários na plataforma de games casuais. Os usuários podem lucrar ao obter bons resultados nos jogos e vencer em batalhas. O GENIX também pode ser negociado na PancakeSwap a partir de 22 de fevereiro, oferecendo alta liquidez para que os gamers convertam recompensas em moedas fiduciárias.

A GemUni pretende se tornar o "steam descentralizado" dos jogos de NFTs play-to-earn, o destino definitivo das experiências extraordinárias de GameFi. Siga a GemUni para obter atualizações sobre as atividades do projeto.

Siga a GemUni:

