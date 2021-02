Occlutech gibt Abschluss der Patientenrekrutierung in Pilotstudie zum Atrial Flow Regulator (AFR) bei Patienten mit Herzinsuffizienz bekannt

SCHAFFHAUSEN, Schweiz, 25. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Occlutech, ein privates Unternehmen, gab heute den Abschluss der Patientenrekrutierung in seiner Pilotstudie zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit des neuartigen Atrial Flow Regulator (AFR) bei Patienten mit Herzinsuffizienz (HF) bekannt (PRELIEVE-Studie).

PRELIEVE ist eine prospektive, multizentrische, offene, nicht-randomisierte Pilotstudie, die die Ergebnisse der AFR-Implantation bei Patienten mit entweder Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion (HFpEF) oder Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion (HFrEF) evaluiert.

HF betrifft Millionen von Menschen auf der ganzen Welt und hat einen großen Einfluss auf die Sterblichkeit und die Ausgaben im Gesundheitswesen. Selbst bei bester medizinischer Therapie leiden viele Patienten unter anhaltenden Symptomen und geringer Lebensqualität als Folge des erhöhten linksatrialen Drucks.

AFR ist ein minimalinvasives Herzimplantat, das eine permanente interatriale Kommunikation aufrechterhält und einen kontrollierten Blutfluss vom überlasteten linken Vorhof zum rechten Vorhof mit niedrigerem Druck ermöglicht.

„Der Abschluss der Rekrutierung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für Occlutech und wir freuen uns, diese Therapieoption für Patienten mit Herzinsuffizienz mit unseren klinischen Aktivitäten zu unterstützen", sagt Sabine Bois, CEO Occlutech Group.

Occlutech ist eines der führenden Unternehmen in seinem Bereich mit mehreren wichtigen Produkten, darunter hochmoderne PFO-Okkluder, ASD-Okkluder und andere. Occlutech verkauft angeborene und strukturelle Herzprodukte in über 80 Ländern und unterhält Produktions- und F&E-Einrichtungen in Jena, Deutschland, und Istanbul, Türkei. Occlutech hat viele neue Produkte und Technologien entwickelt, um die Behandlung von Patienten in diesen und verwandten Bereichen zu verbessern.

Für weitere Informationen über die Produkte des Unternehmens, das Occlutech AFR oder um sich über die Teilnahme an unseren Patientenregistern zu erkundigen, besuchen Sie bitte die Website von Occlutech unter www.occlutech.com oder kontaktieren Sie uns direkt unter [email protected]

Das AFR ist in den Vereinigten Staaten nicht zugelassen. Die Verfügbarkeit der Produkte unterliegt der lokalen behördlichen Genehmigung. Der AFR befindet sich in der klinischen Prüfung für die Verwendung bei Patienten mit pulmonaler arterieller Hypertonie und die Verwendung bei diesen Patienten ist durch die geltenden nationalen Gesetze eingeschränkt.

