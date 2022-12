Ochama de JD.com étend ses points de retrait à plus de 120 boutiques physiques en Europe

ROTTERDAM, Pays-Bas, 9 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Ochama, la marque de vente au détail omnicanal B2C de JD.com en Europe, a annoncé avoir ouvert 26 nouveaux points de retrait en Allemagne, en Belgique, en France et aux Pays-Bas au cours des deux dernières semaines, ce qui porte à plus de 120 le nombre de points de retrait du détaillant dans ces pays. Grâce à ces nouveaux points retrait, les clients allemands et belges peuvent désormais se procurer les produits frais et surgelés proposés par Ochama, tout comme les clients des Pays-Bas, où Ochama est né.

En multipliant les points de retrait, davantage de consommateurs peuvent profiter d'une expérience d'achat encore plus simple chez Ochama. « En tirant parti de l'entreposage automatisé et de la capacité d'approvisionnement de la chaîne d'approvisionnement mondiale de JD.com, Ochama peut proposer des produits de qualité à des prix compétitifs dans de nombreuses catégories, a déclaré Lei Ling, cadre chez Ochama. Les points de retrait permettent une disponibilité des produits dès le lendemain et permettent aux clients d'obtenir les articles dont ils ont besoin au moment où ils en ont le plus besoin, en évitant les efforts de planification supplémentaires ou la nécessité de rester chez soi pour attendre la livraison. »

Depuis mai, Ochama a développé son activité en Europe en collaborant avec des canaux hors ligne tiers, notamment en ouvrant des points de retrait dans les magasins Blokker, un important détaillant non alimentaire néerlandais. Les magasins partenaires peuvent percevoir des commissions en traitant les demandes de retrait, et attirer davantage de clients en provenance de la boutique en ligne et de l'application Ochama.

Fin novembre, Ochama s'est associé à des PME locales et a ouvert deux points de retrait cobrandés améliorés à Delft et Rotterdam aux Pays-Bas, en fournissant à la fois un soutien en matière d'image de marque et de décoration, ainsi que des mises à niveau matérielles et logicielles. En mettant en place des écrans publicitaires numériques capables de prendre des commandes de produits Ochama et d'afficher des campagnes conjointes, les boutiques ont accès au marketing numérique.

Ochama exploite actuellement un entrepôt de 20 000 m² aux Pays-Bas, équipé d'un système d'automatisation AGV qui multiplie par trois l'efficacité de la préparation des commandes par rapport à une approche traditionnelle. Ochama propose une expérience d'achat unique pour les aliments, les produits frais et surgelés, les appareils électroménagers, la vie domestique, l'électronique, la mode et bien d'autres domaines, et propose à la fois un service de retrait et de livraison à domicile. Son service de livraison est désormais disponible dans près de 10 pays d'Europe, dont l'Espagne et l'Italie.

