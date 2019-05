Ocho recomendaciones de los CDC para trabajar y divertirse en el verano de manera segura y sana

Protéjase antes de viajar al extranjero

Antes de viajar al extranjero, infórmese sobre los riesgos de salud y seguridad de su destino. Las enfermedades de animales y el agua potable podrían ser muy diferentes de lo que usted está acostumbrado y pudieran provocarle enfermedades. Reciba las vacunas necesarias como mínimo 4 a 6 semanas antes de viajar para asegurar que usted esté protegido cuando llegue el momento de viajar.

El sitio de los CDC sobre Viajes de verano al extranjero contiene consejos de salud y seguridad para todo el que viaje desde Estados Unidos al extranjero. Las últimas actualizaciones de salud para viajeros de los CDC incluyen información sobre el sarampión y la malaria. Muchos países están experimentando brotes de sarampión, entre ellos Brasil, Inglaterra, Francia, Israel, Japón y Ucrania. Consulte las Declaraciones informativas sobre vacunas de los CDC para obtener la información más actualizada. Nuevos medicamentos contra la malaria están disponibles para los viajeros que se dirigen a zonas del Caribe, Centroamérica, Sudamérica, el sureste asiático y África. Aproximadamente 1,700 casos de malaria al año se diagnostican en estadounidenses que viajan al extranjero.

Seguridad al nadar

La natación, una de las actividades veraniegas más populares entre los menores y los adultos, recibirá gran atención del 20 al 26 de mayo, cuando se observa la Semana de la Salud y la Seguridad en el Agua.

El tema de este año, "La manipulación correcta de los productos químicos para piscinas con vistas a una natación sana y segura", destaca el papel que los bañistas, los padres de los pequeños bañistas, el personal de playa y piscina, los propietarios de piscinas residenciales y los funcionarios de la salud pública desempeñan en la prevención de los brotes de enfermedades, los ahogamientos y las lesiones provocadas por los productos químicos para piscinas.

Los CDC recomiendan que todas las personas revisen los resultados de las últimas inspecciones de las piscinas donde piensan nadar. Busque los resultados de las inspecciones en la Internet o en las propias instalaciones. Sustancias químicas como el cloro se añaden al agua de la piscina para matar los gérmenes y evitar su proliferación, lo cual ayuda a proteger la salud de los personas que nadan. Sin embargo, la manipulación incorrecta de los productos químicos para piscinas puede provocar lesiones. Los propietarios y operadores de piscinas públicas y privadas, spas y jacuzzis, y parques de agua pueden tomar medidas para prevenir las lesiones provocadas por los productos químicos para piscinas.

Seguridad y salud de los trabajadores jóvenes

Los trabajadores jóvenes (entre 15 y 24 años) tienen tasas más elevadas de lesiones relacionadas con el trabajo en comparación con los trabajadores adultos. Para contribuir a la protección de los trabajadores jóvenes en sus empleos de verano, el Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud Ocupacionales (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH) de los CDC participa en la campaña de redes sociales #MySafeSummerJob con el objetivo de proporcionar recursos e información sobre la salud y la seguridad en el lugar de trabajo a los empleadores de menores, trabajadores jóvenes, padres y educadores. La campaña My Safe Summer Job (Mi trabajo de verano seguro) es una colaboración entre organismos gubernamentales —entre ellos la Administración para la Seguridad y la Salud Ocupacionales (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) y el NIOSH— y numerosas organizaciones profesionales y sin fines de lucro, como por ejemplo CareerSafe y el Consejo Nacional de Protección (National Safety Council). La campaña está creando conciencia de los peligros relacionados con el trabajo y cómo enfrentarlos, los derechos y las responsabilidades de los trabajadores, la expresión de preocupaciones sobre seguridad y la prevención de lesiones.

Escape del calor y de los rayos del sol

El calor mata a más de 600 personas al año en Estados Unidos. Prevenir las enfermedades relacionadas con el calor, entre ellas las insolaciones y el agotamiento por el calor, es importante para las personas de todas las edades, pero el calor extremo supone el mayor riesgo para los niños menores de 4 años y las personas mayores de 65 años, así como para todo el que tenga un problema de salud previo o el que viva en una vivienda sin aire acondicionado. Las mejores formas de protegerse del calor son estar a una temperatura fresca, estar hidratado y estar informado: busque el aire acondicionado durante las horas de calor y lleve ropas frescas, tome líquidos en abundancia y preste atención a los avisos sobre el calor. El NIOSH ofrece varias recomendaciones y herramientas que los empleadores pueden incorporar a sus capacitaciones, y que los trabajadores pueden utilizar en tiempo real, con el objetivo de protegerse cuando trabajan en el calor.

Las quemaduras solares son una lesión común de la temporada de verano. Los rayos solares ultravioletas pueden quemar la piel no protegida en apenas 15 minutos, pero la piel puede demorarse hasta 12 horas para mostrar el daño. Los CDC recomiendan no ponerse al sol entre las 10 a. m. y las 4 p. m., cuando los rayos ultravioletas están en su nivel más elevado. Se recomienda protector solar para todo el que trabaje y juegue al aire libre en el verano, inclusive en días nublados. También se recomienda llevar gorras, gafas de sol y mangas largas durante las actividades en exteriores.

La salud y la seguridad infantiles

Las actividades veraniegas, como montar bicicleta o jugar en el parque infantil, son magníficas para el desarrollo de los niños. Para mantener sanos y seguros a los niños todo el verano, asegúrese de que los niños usen cascos que se ajusten bien al montar bicicleta y que sigan los consejos de seguridad para parques infantiles del sitio web de los CDC. Los padres deben asegurar que los niños estén protegidos cuando viajen en auto. Los niños deben tener el cinturón de seguridad correctamente abrochado en el asiento de niños para auto, el asiento elevado o el asiento del auto —de acuerdo con el que sea adecuado para su peso, altura y edad— en cada viaje. Abrochar correctamente el cinturón de seguridad reduce las lesiones graves y fatales en hasta 80 %. Los niños menores de 13 años están mejor protegidos en el asiento trasero.

Actualice sus vacunas

Asegurarse de tener actualizadas las vacunas de los hijos es esencial para protegerlos de enfermedades serias durante la vida. El verano es un excelente momento para hacer citas para que su hijo reciba las vacunas recomendadas o se ponga al día con las vacunas que pudiera haber perdido cuando estaba más pequeño. El cronograma de inmunización recomendado de los CDC es seguro y eficaz para proteger a su niño de 14 enfermedades infecciosas como el sarampión, la varicela y la rubeola. Se basa en la respuesta del sistema inmune de su hijo a las vacunas a distintas edades, y en la probabilidad de que su hijo esté expuesto a una enfermedad en particular. Los CDC también recomiendan tres vacunas para todos los niños y las niñas de 11 a 12 años con el objetivo de prevenir infecciones que pueden provocar la meningitis, los cánceres relacionados con el VPH y la tos ferina. Puede encontrar más información sobre el modo de funcionamiento de las vacunas, dónde encontrar vacunas en su zona y las vacunas que su hijo necesita en el sitio web de los CDC sobre las vacunas, www.cdc.gov/vaccines.

Seguridad de los alimentos

La intoxicación por alimentos tiene su pico durante los meses de verano debido al aumento de las temperaturas, que puede estimular la proliferación de gérmenes que se transmiten por los alimentos. Al año, 1 de cada 6 estadounidenses se enferma por ingerir alimentos contaminados. Los CDC también tienen recomendaciones para la seguridad alimentaria al asar alimentos en la parrilla.

Protección contra insectos

Protéjase y proteja a la familia de las picaduras de insectos utilizando repelentes de insecto inscritos con la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) con ingredientes activos como DEET. Aplique el repelente solamente a la piel que esté descubierta o a la ropa, conforme las indicaciones en la etiqueta del producto y siempre siga las indicaciones al aplicar repelente de insectos a los niños.

CDC trabaja las 24 horas al día y siete días a la semana cuidando de la salud, la protección y la seguridad de Estados Unidos. Ya sea que las enfermedades comiencen en nuestro país o en el extranjero, sean curables o prevenibles, crónicas o agudas, o resultado de actividad humana o de un ataque deliberado, los CDC responden a las amenazas contra la salud más urgentes de Estados Unidos. Los CDC tienen su sede central en Atlanta y cuentan con expertos situados en todo Estados Unidos y el mundo.

