Ochorenie COVID-19 spôsobilo 6,9 milióna úmrtí na celom svete, čo je viac ako dvojnásobok toho, čo ukazujú oficiálne správy

Nová analýza od IHME zdôrazňuje skutočné rozmery pandémie

SEATTLE, 7. mája 2021 /PRNewswire/ -- COVID-19 spôsobil globálne približne 6,9 milióna úmrtí, čo je viac ako dvojnásobok než uvádzajú oficiálne čísla, tvrdí nová analýza Inštitútu pre metriky a hodnotenie zdravia (Institute for Health Metrics and Evaluation - IHME) na Lekárskej fakulte Univerzity vo Washingtone. IHME zistila, že úmrtia na COVID-19 sú výrazne nedostatočne hlásené takmer v každej krajine. Aktualizovaná analýza ukazuje, že USA majú v súčasnosti k dnešnému dňu viac úmrtí na COVID-19 ako ktorákoľvek iná krajina, spolu viac ako 905 000. Z hľadiska celkového počtu úmrtí boli podľa regiónov najviac zasiahnuté Latinská Amerika a Karibik a stredná Európa, východná Európa a stredná Ázia. Tento údaj zahŕňa iba úmrtia spôsobené priamo vírusom SARS-CoV-2, nie úmrtia spôsobené narušením systémov zdravotnej starostlivosti a komunít pandémiou.

„Aj keď sa zdá byť pandémia COVID-19 strašná, táto analýza ukazuje, že skutočné dôsledky sú výrazne horšie," uviedol Dr. Chris Murray, riaditeľ IHME. „Pochopenie skutočného počtu úmrtí na COVID-19 nám pomáha nielen ohodnotiť rozsah tejto globálnej krízy, ale poskytuje aj cenné informácie tvorcom politík, ktorí vypracúvajú plány reakcie a obnovy."

20 krajín s najvyšším počtom úmrtí na COVID-19, marec 2020 - máj 2021

Krajina Celkový počet úmrtí na COVID-19 Hlásené úmrtia na COVID-19 Spojené štáty americké 905,289 574,043 India 654,395 221,181 Mexiko 617,127 217,694 Brazília 595,903 408,680 Ruská federácia 593,610 109,334 Spojene kráľovstvo 209,661 150,519 Taliansko 175,832 121,257 Irán 174,177 72,906 Egypt 170,041 13,529 Južná Afrika 160,452 54,390 Poľsko 149,855 68,237 Peru 147,765 62,739 Ukrajina 138,507 46,737 Francúzsko 132,680 105,506 Španielsko 123,786 85,365 Nemecko 120,729 83,256 Indonézia 115,743 45,938 Japonsko 108,320 10,390 Rumunsko 87,649 28,382 Kazachstan 81,696 5,620

Mnoho úmrtí na COVID-19 nie je hlásených, pretože krajiny hlásia iba úmrtia, ktoré sa vyskytnú v nemocniciach alebo u pacientov s potvrdenou infekciou. Na mnohých miestach je to problémom, pretože ľudia majú slabé systémy hlásenia o zdravotnom stave a nízky prístup k zdravotnej starostlivosti.

Analýza IHME zistila, že k najväčšiemu počtu neohlásených úmrtí došlo v krajinách, ktoré majú doteraz najväčšiu epidémiu. Niektoré krajiny s relatívne menšími epidémiami však zaznamenali veľký nárast úmrtnosti pri započítaní neohlásených úmrtí. Táto analýza ukazuje, že môžu byť vystavení väčšiemu riziku širšej epidémie, ako sa doteraz myslelo.

„Mnoho krajín venovalo meraniu dopadov pandémie mimoriadne úsilie, ale naša analýza ukazuje, aké ťažké je presne vysledovať novú a rýchlo sa šíriacu infekčnú chorobu," uviedol Murray. „Dúfame, že dnešná správa povzbudí vlády, aby identifikovali a riešili medzery vo svojich správach o úmrtnosti na COVID-19, aby mohli presnejšie smerovať zdroje na riešenie pandémie." V budúcnosti bude dostupné modelovanie COVID-19 od organizácie IHME, ktoré predpovedá možný priebeh pandémie v nasledujúcich niekoľkých mesiacoch, založené na odhadoch celkových úmrtí na COVID-19. Modelovanie IHME sa aktualizuje každý týždeň a je k dispozícii na stránke covid19.healthdata.org.

Metodika

Tieto odhady vychádzajú z dlhodobej metodiky IHME na meranie zaťaženia chorobami v globálnom meradle. Štúdia Global Burden of Disease merala od roku 1990 celkové straty ľudí na choroby.

Inštitút IHME odhadol celkové úmrtia na COVID-19 porovnaním očakávaných úmrtí zo všetkých príčin na základe predpandemických trendov so skutočným počtom úmrtí na všetky príčiny počas pandémie. Tento údaj „nadmernej úmrtnosti" bol potom upravený tak, aby sa odstránili úmrtia nepriamo pripísateľné pandémii (napríklad v dôsledku toho, že sa ľudia s inými chorobami ako COVID vyhýbajú zdravotníckym zariadeniam), ako aj úmrtia odvrátené pandémiou (napríklad pokles dopravných úmrtí z dôvodu nižšej pohyblivosti). Výsledné upravené odhady zahŕňajú iba úmrtia priamo spôsobené vírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje COVID-19. Podrobný popis metodiky je k dispozícii na webovej stránke IHME.

O Inštitúte pre metriky a hodnotenie zdravia

Inštitút pre metriky a hodnotenie zdravia (Institute for Health Metrics and Evaluation - IHME) je nezávislá globálna organizácia pre výskum zdravia na Lekárskej fakulte Univerzity vo Washingtone, ktorá poskytuje dôkladné a porovnateľné meranie najdôležitejších zdravotných problémov na svete a hodnotí stratégie použité na ich riešenie. IHME sa zaviazala k transparentnosti a široko sprístupňuje tieto informácie, aby tvorcovia politiky mali dôkazy, ktoré potrebujú na to, aby mohli prijímať informované rozhodnutia o prideľovaní zdrojov na zlepšenie zdravia populácie.

