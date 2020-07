OCP anuncia hoje que a SpaceDC é a primeira instalação OCP Ready™ na Ásia-Pacífico

AUSTIN, Texas, 7 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A Open Compute Project Foundation (OCP) anunciou hoje que o provedor de data center de Singapura, SpaceDC Pte Ltd, obteve a certificação OCP Ready™ para seu novo data center em Jacarta, na Indonésia. Este é o primeiro data center na Ásia a receber essa certificação OCP e demonstra a crescente conscientização de criar instalações altamente eficientes projetadas para a nova onda de implantações de infraestrutura aberta.

A instalação SpaceDC de Jacarta atendeu às diretrizes criadas pela equipe do projeto OCP Data Center Facility e serve como uma referência para operadores e inquilinos de data center que desejam entender os requisitos fundamentais da instalação para implantar o hardware da OCP em seu espaço de TI. As instalações que atendem aos requisitos do OCP Ready™ e aprovadas pelo projeto OCP Data Center Facility recebem a certificação como uma instalação OCP Ready™.

Junto com a instalação, a SpaceDC Pte Ltd alcançou o status de ColoSolution Provider, que é uma designação específica para membros que fazem parte do ecossistema de revendedores OCP. Os provedores da OCP ColoSolution devem exibir fortes recursos técnicos, de serviço e suporte para permitir implantações escaláveis da infraestrutura da OCP.

A SpaceDC está comprometida a reduzir o impacto ambiental de seus data centers e toma muito cuidado em todas as áreas do design do data center. Desde a seleção do local até a construção modular, a fonte de energia que usarão para alimentar a instalação e a reciclagem do calor residual, todos esses aspectos ajudarão a SpaceDC a cumprir sua missão.

"Estamos entusiasmados por fazer parte da comunidade OCP - a mesma comunidade compartilhada por gigantes da tecnologia como Google e Facebook. Como o primeiro fornecedor de soluções OCP Colo na Ásia, esta certificação certamente afirma a missão da SpaceDC de ser uma plataforma de data center eficiente, confiável e escalável para empresas que desejam se expandir na região. Por termos a certificação OCP, nos distinguimos como uma marca na qual nossos clientes podem confiar para soluções de data center de primeira linha", disse Darren Hawkins, CEO da SpaceDC.

"A SpaceDC reconhece a capacidade para que as soluções OCP continuem crescendo e evoluindo em toda a Ásia, resultando na necessidade de mais instalações e operadores que entendam as necessidades das empresas que procuram adotar projetos de hardware mais abertos. Gostaria de felicitar a SpaceDC por se tornar a primeira instalação OCP ReadyTM na Ásia, o que é uma conquista incrível", afirmou Steve Helvie, vice-presidente de desenvolvimento de canais da Open Compute Project Foundation.

"Durante todo o processo para JAK2 ser certificado como OCP Ready™, a equipe deles demonstrou um profundo conhecimento técnico e compreensão do que significa criar uma instalação otimizada de data center para hospedar equipamentos de TI da OCP. Esta nova instalação colo é uma adição fantástica ao crescente portfólio de data centers OCP Ready™ e permitirá que os clientes OCP da SpaceDC aproveitem ao máximo os benefícios de TCO da implementação da tecnologia OCP", afirmou Mark Dansie, um membro importante da Equipe de Projeto OCP DC Facilities e líder do programa OCP Ready™

As instalações OCP Ready™ da SpaceDC agora estão listadas no Marketplace da OCP.

Sobre a Open Compute Project Foundation

A Open Compute Project Foundation (OCP) foi criada em 2011 com a missão de aplicar os benefícios do código aberto e da colaboração aberta ao hardware e aumentar rapidamente o ritmo da inovação em, próximo e ao redor dos equipamentos de rede, de uso geral e servidores de GPU de data center, dispositivos e aparelhos de armazenamento, além de designs de rack escaláveis. O modelo de colaboração da OCP está sendo aplicado além do data center, ajudando a aprimorar o setor de telecomunicações e infraestrutura EDGE.

Sobre a SpaceDC

A SpaceDC está criando data centers de última geração para ajudar as empresas a crescer nos mercados digitais do Sudeste Asiático. Sediada em Singapura e apoiada pela GIC, a SpaceDC está aplicando mais de 60 anos de experiência combinada para criar uma rede de campus de data centers de ponta nas principais cidades regionais do sudeste da Ásia.

Nossos campus estão estrategicamente localizados para explorar os recursos naturais das cidades e maximizar a acessibilidade. Eles apresentam várias camadas de segurança, conectividade de fibra escura e PUEs muito baixos para garantir que seus dados críticos para os negócios estejam sempre seguros e acessíveis. Oferecemos uma parceria de colaboração que permite a hiperescala em um contrato de longo prazo.

Visite www.spacedc.com.

