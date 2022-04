Octapharma abordará las necesidades insatisfechas en la enfermedad de von Willebrand como orgulloso patrocinador del Congreso Mundial de la FMH 2022

LACHEN, Suiza, 26 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Como parte de su compromiso permanente con la comunidad global de trastornos hemorrágicos, Octapharma se complace en ser un patrocinador de oro del próximo Congreso de la Federación Mundial de Hemofilia (FMH) 2022, que se llevará a cabo del 8 al 11 de mayo de 2022. Esto continúa con la larga historia de participación y apoyo de Octapharma en el Congreso Mundial de la FMH y la comunidad de la FMH. El congreso de este año será una reunión híbrida en la que participarán asistentes internacionales en modo presencial en Montreal, Canadá, con sesiones especializadas transmitidas a través de la plataforma virtual del congreso.

Como parte de su serie "Under the Spotlight", durante un simposio en vivo Octapharma destacará las necesidades clave insatisfechas de las personas que viven con la enfermedad de von Willebrand (VWD). Los asistentes tendrán la oportunidad de resolver sus inquietudes en la sesión de preguntas y respuestas. El simposio se transmitirá en vivo para los asistentes al congreso virtual y estará disponible a pedido después del congreso para todos los participantes.

La enfermedad de VWD afecta por igual a hombres y mujeres, pero se diagnostica con mayor frecuencia en las mujeres debido a sangrados asociados con la menstruación y el parto. Sin embargo, las directrices para la gestión de estas cuestiones son insuficientes. El simposio de Octapharma seguirá la historia de Suzanne, una joven con VWD, y sus experiencias con sangrado menstrual intenso, complicaciones del embarazo y cirugía, y el impacto transformador que el tratamiento efectivo ha tenido en su vida.

El simposio, titulado "From clinical insights to patient experience: Suzanne's journey with von Willebrand disease" (De las perspectivas clínicas a la experiencia de la paciente: la trayectoria de Suzanne con la enfermedad de von Willebrand), se llevará a cabo el martes 10 de mayo de 08:00 a 09:00, hora estándar del este. Al presidente, el Dr. Fernando F. Corrales-Medina, lo acompañará un cuerpo docente de expertos internacionales compuesto por los doctores Michelle Sholzberg, Jill Johnsen y Alok Srivastava. Además de la historia de Suzanne, los docentes presentarán datos recientes y estudios en curso sobre el manejo de la hemorragia menstrual intensa, la hemorragia perioperatoria y el parto en personas con VWD, incluido el papel de los concentrados de VWF/FVIII como wilate® en estas situaciones.

Larisa Belyanskaya, directora de la Unidad de Negocios Internacionales de Hematología de Octapharma, expresó: "Escuchar las experiencias de los pacientes y familias afectadas por trastornos hemorrágicos nos recuerda la importancia de nuestro trabajo".

Olaf Walter, miembro de la junta directiva de Octapharma, comentó: "La FMH es un valioso foro para la interacción, la colaboración y el intercambio de conocimientos con expertos globales y diversos miembros de la comunidad internacional con trastornos hemorrágicos. Nuestra contribución en el congreso refuerza nuestro compromiso de larga data para mejorar la atención de todos los pacientes que viven con un trastorno hemorrágico".

Acerca de Octapharma

Con sede en Lachen, Suiza, Octapharma es uno de los fabricantes de proteínas humanas más grandes del mundo, que desarrolla y produce este material a partir de líneas celulares y plasma humanos.

Octapharma emplea cerca de 10.000 personas en todo el mundo para apoyar el tratamiento de pacientes en 118 países con productos en tres áreas terapéuticas: inmunoterapia, hematología y cuidados intensivos.

Octapharma cuenta con siete plantas de I+D y cinco plantas de fabricación de última generación en Austria, Francia, Alemania y Suecia, y opera más de 180 centros de donación de plasma en Europa y los Estados Unidos.

Acerca de wilate®

wilate® es un concentrado de factor de von Willebrand/factor VIII (VWF/FVIII) humano de alta pureza que se somete a dos pasos de inactivación del virus durante su producción[1]. No se agrega albúmina como estabilizador[1]. Los procesos de purificación generan una relación 1:1 de VWF a FVIII similar al plasma normal[1]. wilate® cuenta con una estructura triple de VWF y contenido de multímeros grandes de alto peso molecular similares al plasma humano normal[1]. wilate® se deriva exclusivamente de grandes reservas de plasma humano recogido en centros de donación de plasma aprobados[2]. wilate® está disponible en presentaciones de 500 UI y 1.000 UI. wilate® está indicado para la prevención y el tratamiento de hemorragia o sangrado quirúrgico en la enfermedad de von Willebrand (VWD) cuando la desmopresina (DDAVP) sola es ineficaz o contraindicada, y para el tratamiento y profilaxis de la homorragia en pacientes con hemofilia A (deficiencia congénita del factor VIII)[2].

