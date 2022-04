Octapharma atende necessidades não atendidas na doença de von Willebrand como orgulhosa patrocinadora do Congresso Mundial da WFH de 2022

LACHEN, Suíça, 26 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Como parte de seu compromisso contínuo com a comunidade global de distúrbios hemorrágicos, a Octapharma tem o prazer de ser patrocinadora de ouro do próximo Congresso Mundial da Federação Mundial de Hemofilia (WFH) de 2022, que acontecerá de 8 a 11 de maio de 2022. O patrocínio dá continuidade à longa história de envolvimento e apoio da Octapharma ao Congresso Mundial da WFH e à comunidade da WFH. O congresso deste ano será um encontro híbrido que reunirá participantes internacionais presencialmente em Montréal, no Canadá, com sessões selecionadas transmitidas por meio da plataforma virtual do congresso.

Como parte de sua série "Sob os Holofotes", a Octapharma destacará, durante um simpósio ao vivo, as principais necessidades não atendidas das pessoas que vivem com a doença de von Willebrand (VWD). Os participantes terão a oportunidade de tirar dúvidas durante a sessão de perguntas e respostas. O simpósio será transmitido em tempo real para os participantes virtuais do congresso e estará disponível sob demanda para os participantes após o congresso.

A VWD afeta igualmente homens e mulheres, mas é diagnosticada com mais frequência em mulheres devido ao sangramento associado à menstruação e ao parto. No entanto, as diretrizes para gerenciar estes problemas são inadequadas. O simpósio da Octapharma acompanhará a história de Suzanne, uma jovem com VWD, e suas experiências com sangramento menstrual intenso, complicações na gestação e cirurgia, assim como o impacto transformador que o tratamento eficaz teve em sua vida.

O simpósio, intitulado "Dos Dados Clínicos à Experiência da Paciente: a Trajetória de Suzanne com a Doença de von Willebrand", será realizado na terça-feira, 10 de maio, das 8h às 9h EST. O Dr. Fernando F. Corrales-Medina, que presidirá a sessão, será acompanhado por um grupo de especialistas internacionais composto pela Dra. Michelle Sholzberg, Dra. Jill Johnsen e Dr. Alok Srivastava. Além da história de Suzanne, os especialistas apresentarão dados recentes e estudos em andamento sobre a gestão do sangramento menstrual intenso, sangramento perioperatório e parto em pessoas com VWD, incluindo o papel dos concentrados em VWF/FVIII como o wilate® nestas situações.

Larisa Belyanskaya, diretora de hematologia IBU da Octapharma, disse: "Ouvir as experiências dos pacientes e de suas famílias afetadas por distúrbios hemorrágicos nos lembra do significado de nosso trabalho."

Olaf Walter, membro da diretoria da Octapharma, comentou: "A WFH é um fórum valioso para interação, colaboração e compartilhamento de conhecimentos com especialistas globais e diversos membros da comunidade internacional de distúrbios hemorrágicos. Nossa contribuição para o congresso reforça nosso compromisso de longa data de melhorar o cuidado com cada paciente que vive com um distúrbio hemorrágico."

Sobre a Octapharma

Com sede em Lachen, na Suíça, a Octapharma é um dos maiores fabricantes de proteínas humanas do mundo, desenvolvendo e produzindo proteínas humanas a partir de plasma humano e linhagens de células humanas.

A Octapharma emprega mais de dez mil pessoas em todo o mundo para auxiliar no tratamento de pacientes em 118 países, com produtos em três áreas terapêuticas: imunoterapia, hematologia e cuidados críticos.

A Octapharma tem sete unidades de P&D e cinco fábricas de última geração na Áustria, França, Alemanha e Suécia, e opera mais de 180 centros de doação de plasma na Europa e nos EUA.

Sobre o wilate®

O wilate® é um concentrado de alta pureza de fator de von Willebrand humano/fator VIII (VWF/FVIII ), que passa por duas etapas de inativação do vírus durante sua produção[1]. Nenhuma albumina é adicionada como estabilizador[1]. Os processos de purificação resultam em uma proporção de 1:1 de VWF a FVIII, semelhante ao plasma normal[1]. O wilate® contém uma estrutura de triplets de VWF e conteúdo de grandes multímeros de alto peso molecular semelhantes ao plasma humano normal[1]. O wilate® é derivado exclusivamente de grandes pools de plasma humano coletados em centros aprovados de doação de plasma[2]. O wilate® está disponível em apresentações de 500 IU e 1.000 IU. O wilate® é indicado para prevenção e tratamento de hemorragias ou sangramento cirúrgico na doença de von Willebrand (VWD), quando a desmopressins (DDAVP) sozinha é ineficaz ou contraindicada, e para o tratamento e profilaxia de sangramento em pacientes com hemofilia A (deficiência congênita do fator VIII)[2].

