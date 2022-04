Octapharma répond aux besoins non satisfaits de la maladie de von Willebrand en tant que fier commanditaire du Congrès mondial 2022 de la FMH

LACHEN (Suisse), 26 avril 2022 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de son engagement continu envers la communauté mondiale des troubles hémorragiques, Octapharma est heureuse d'être un commanditaire d'or du prochain Congrès mondial de la Fédération mondiale de l'hémophilie (WFH) 2022, qui aura lieu du 8 au 11 mai 2022. Cela s'inscrit dans la longue histoire de participation et de soutien d'Octapharma au Congrès mondial de la FMH et la communauté de la FMH. Le Congrès de cette année sera une réunion hybride qui réunira des participants internationaux en personne à Montréal, au Canada, et certaines séances seront diffusées sur la plateforme virtuelle du Congrès.

Dans le cadre de sa série « Sous le feu des projecteurs », Octapharma mettra en lumière les besoins essentiels non satisfaits des personnes vivant avec la maladie de von Willebrand (MVW) lors d'un symposium retransmis en direct. Les participants auront l'occasion de poser des questions lors de la session de questions-réponses. Le symposium sera diffusé en temps réel aux participants virtuels au Congrès et sera disponible sur demande aux participants après le Congrès.

Les manifestations de la maladie de von Willebrand sont similaires chez les hommes et les femmes, mais elle est diagnostiquée plus fréquemment chez les femmes en raison de saignements associés aux menstruations et à l'accouchement. Les lignes directrices pour la prise en charge de ces questions sont toutefois insuffisantes. Le symposium Octapharma suivra l'histoire de Suzanne, une jeune femme atteinte de la maladie de von Willebrand, et ses expériences avec les menstruations abondantes, les complications de grossesse et associées à la chirurgie, ainsi que l'impact transformateur qu'un traitement efficace a eu sur sa vie.

Le symposium, intitulé « Des connaissances cliniques à l'expérience du patient : Suzanne atteinte de la maladie de von Willebrand », aura lieu le mardi 10 mai, de 8 h à 9 h (HNE). Le président, le Dr Fernando F. Corrales-Medina, sera accompagné d'un panel d'experts internationaux composé des Drs Michelle Sholzberg, Jill Johnsen et Alok Srivastava. En plus de l'histoire de Suzanne, le panel présentera des données récentes et des études en cours sur la prise en charge des menstruations abondantes, des saignements péri-opératoires et de l'accouchement chez les personnes atteintes de la maladie de von Willebrand, y compris le rôle des concentrés VWF/FVIII comme le wilate® dans ces situations.

Larisa Belyanskaya, responsable de l'hématologie IBU d'Octapharma, a déclaré : « Entendre les expériences des patients et de leurs familles affectés par des troubles hémorragiques nous rappelle l'importance de notre travail. »

Olaf Walter, membre du conseil d'administration d'Octapharma, a déclaré : « La FMH est un forum précieux pour l'interaction, la collaboration et le partage des connaissances avec des experts mondiaux et divers membres de la communauté internationale des troubles hémorragiques. Notre participation au Congrès renforce notre engagement de longue date à améliorer les soins prodigués à chaque patient atteint d'un trouble hémorragique. »

Basée à Lachen, en Suisse, Octapharma est l'un des plus grands fabricants de protéines humaines au monde, développant et produisant des protéines humaines à partir de plasma humain et de lignées cellulaires humaines.

Octapharma emploie environ 10 000 personnes dans le monde pour soutenir le traitement de patients dans 118 pays avec des produits dans trois domaines thérapeutiques : immunothérapie, hématologie et soins intensifs.

Octapharma possède sept sites de R&D et cinq sites de fabrication de pointe en Autriche, en France, en Allemagne, et en Suède, et gère plus de 180 centres de don de plasma en Europe et aux États-Unis.

Wilate® est un concentré de facteur VIII (VWF/FVIII) de von Willebrand humain de hautement pur, qui subit deux étapes d'inactivation virale au cours de sa production[1]. Aucune albumine n'est ajoutée comme stabilisant[1]. Les procédés de purification aboutissent à un rapport de 1:1 entre le VWF et le FVIII qui est semblable au plasma normal[1]. wilate® contient une structure de triplet VWF et une teneur en grands multimères de poids moléculaire élevé similaire au plasma humain normal[1]. wilate® provient exclusivement de grandes réserves de plasma humain recueillies dans des centres de don de plasma agréés[2]. wilate® est disponible en présentations de 500 UI et 1000 UI. wilate® est indiqué pour la prévention et le traitement des hémorragies ou des saignements chirurgicaux associés à la maladie de von Willebrand (MVW), lorsque la desmopressine (DDAVP) seule est inefficace ou contre-indiquée, et pour le traitement et la prophylaxie des saignements chez les patients atteints d'hémophilie A (déficience congénitale en facteur VIII)[2].

