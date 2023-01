Ocupação da rede hoteleira da região da Região de Campinas fecha 2022 acima de 2019, aponta Campinas Convention Bureau

Taxa média no ano passado foi de 57,19%; em setembro, índice atingiu 53,44%

CAMPINAS, Brasil, 17 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A hotelaria da Região Metropolitana de Campinas (RMC) foi fortemente beneficiada pela volta da demanda represada de eventos corporativos, sociais, culturais e festas de casamentos e formaturas no ano de 2022. A pesquisa mensal realizada pelo Campinas e Região Convention & Vistors Bureau (CRV&VB) indica que a rede hoteleira regional fechou o ano passado com média de 57,19% na taxa de ocupação, superior aos 50,51% de 2019, quando já vinha em uma curva de ascensão.

O levantamento mensal conta com dados disponibilizados por 31 hotéis de várias categorias, que oferecem mais de 2 mil Unidades Habitacionais (UHs). Douglas Marcondes, diretor de hotelaria do CRV&VB, explica que a taxa anual representa uma média de todos os estabelecimentos, sendo que em muitos hotéis a taxa final do ano foi acima do índice do setor. "Mas, no geral, foi um ano espetacular", explica.

Em dezembro, a taxa de ocupação foi de 53,44%, e um RevPar de R$ 233,44, números acima de 2021 (46,37%) e também superior a dezembro de 2019 (44,40%).

Na avaliação da entidade, que tem como principal papel fomentar os negócios e o turismo regional, o crescimento da hotelaria no ano passado era esperado em razão da forte demanda represada por quase dois anos. "O resultado de 2022 até superou nossas expectativas", admite Marcondes.

Para 2023, o diretor de hotelaria do CRV&VB projeta um ano de grande expectativa e de cautela ao mesmo tempo. "Neste ano, ao contrário do ano passado, não temos tanta demanda represada por eventos e festas, especialmente nos dois primeiros meses, embora exista uma demanda firme e forte para o ano todo", afirma.

"Precisamos ter cautela, para saber como será o desempenho da economia mundial e nacional, que acabam refletindo de alguma forma no setor como um todo, principalmente no caso dos eventos corporativos, já que contamos com muitas multinacionais na região", explica "Mas sem frear ações de marketing, comerciais e de fomento de eventos culturais e esportivos", complementa Marcondes.

A volta dos eventos corporativos e festas presenciais e adoção de ações diferenciadas ajudaram a forte retomada dos negócios como hospedagem e Alimentos e Bebidas da Rede Vitória Hotéis em 2022. Com sede em Campinas, onde conta com três unidades, além de Paulínia e Indaiatuba, o grupo fechou o ano passado com um crescimento de 160% no faturamento em relação a 2021 e de 25% no comparativo a 2019, ano pré-pandemia.

Em 2022, a hotelaria, através das cinco unidades, respondeu por 60% do faturamento total do grupo. Este segmento foi fortemente impulsionado pela volta dos eventos corporativos e festas. Segundo Eduardo Porto, diretor de Marketing e Comercial da Rede Vitória Hotéis, a hospedagem teve um aumento de 120% na comparação a 2021 e de 32% sobre 2019.

Já o setor de Alimentos & Bebidas, que inclui além dos serviços de quartos os restaurantes da Rede, como Bellini Ristorante, Kindai, Vitorino e Vick Bar e Restaurante, e o setor eventos atendido pela Casa Bellini, foi responsável por 40% do faturamento global.

Para o diretor de Alimentos e Bebidas Rodrigo Porto a retomada do setor e um crescimento já eram esperados. "Mas um crescimento dessa proporção, com certeza, foi uma surpresa", conta. "A retomada sempre era uma dúvida no setor, sabíamos que ia acontecer, mas não tão forte como foi".

