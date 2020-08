Od 8. augusta bude k dispozícii ukážkové video jednej z najsledovanejších dokumentárnych relácií všetkých čias Thrive II: This Is What It Takes. Bude dostupné v 15 jazykoch.

Dokument THRIVE I ukázal teórie o tom, ako prielomy vo vede a technike, aktivizmus a vedomie vytvára neočakávané stratégie, ktoré podstatne ovplyvňujú naše životy a budúcnosť. Tvorcovia tohto dokumentu Foster Gamble a Kimberly Carter Gamble, pripravili silné ukážkové video, ktoré bude zverejnené 8. augusta 2020 k druhému dielu ich dokumentu s názvom Thrive II: This Is What It Takes, ktorý prinesie odpovede na otázku "čo k tomu vlastne treba ".

THRIVE II: This Is What It Takes umožní divákom nahliadnuť za oponu a stretnúť sa s ľuďmi a inováciami, ktoré majú moc zmeniť životy nás všetkých. Tento dokument je cestou okolo sveta, kde predstavuje tie najsľubnejšie riešenia a inovácie v energetike, zdravotníctve, vedomí a vlastnej organizovanosti a odhaľuje vedu, zásady a stratégie, ktoré za týmito inováciami stoja. THRIVE II hľadá inšpiráciu naprieč politickou scénou, v návrate ku koreňom a v decentralizovaných riešeniach, a ponúka praktické nástroje k tomu, aby sme získali späť vládu nad našimi životmi, čo je úloha obzvlášť dôležitou v dobe pochybenia vlád a úradov počas pandémie a občianskych nepokojov na celom svete. Celosvetová premiéra filmu je naplánovaná na 26. septembra 2020 v 15 jazykoch a film je určený pre ľudí, ktorí sa neboja boriť zavedené poriadky, a hľadajú nádej v nových riešeniach.

Po uvedení prvého dokumentu sa na tím spoločnosti ThriveOn obrátili tisíce inovátorov z celého sveta, aby sa podelili o svoje vynálezy a pripojili k hnutiu, ktoré tento film rozhýbal.

"Veľa ľudí sa bálo, že ich objavy a riešenia môžu narušiť zavedené poriadky takým spôsobom, že by mohli byť dokonca zakázané alebo úmyselne potlačené," povedal Foster Gamble. "Inšpirujúce reakcie od divákov prinútili Kimberly a mňa cestovať do Afriky, Číny, Thajska, Egypta, Európy, Kostariky, Mexika a precestovať aj celé Spojené štáty americké spolu s tímom inžinierov, doktorov a ďalších odborníkov, aby sme sa zoznámili s rôznymi prelomovými nápadmi."

Súčasťou našich stretnutí s globálnymi inovátormi bolo natočenie komentárov na kameru s najväčšími vedcami a filozofmi sveta, ako sú napríklad Nassim Haramein, Gregg Braden, Dr. Kelly Brogan, Bruce Lipton, Larken Rose, a ďalší.

V tejto novej dobe, keď staré systémy rozhodne nefungujú pre všetkých, ale sú skôr pre bohatú elitu, ktorá sa ich snaží udržať, ponúka dokument THRIVE II: This Is What It Takes akčné riešenia a poodhaľuje tie najvýznamnejšie prelomové inovácie, ktoré nám umožnia vytvoriť svet, kde každý bude mať príležitosť žiť v prosperite.

O dokumente ThriveOn:

ThriveOn sa snaží vzdelávať a rozvíjať ľudský potenciál s cieľom zachovať krásy našej prírody a spolu s ostatnými vytvoriť skvelý, prosperujúce svet.

THRIVE II tlačový balíček: https://www.thriveon.com/thrive-ii-press-kit

THRIVE II kontakt pre novinárov: https://www.thriveon.com/request-form/

Ďalšie informácie o tom, ako sa stať naším spolupracovníkom, nájdete na webovej stránke: https://www.thriveon.com/affiliate-sign-up

Video - https://www.youtube.com/watch?v=EaA7WCb4_H4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1225280/Thrive_II_Logo.jpg

KONTAKT: THRIVE II Press Request: https://www.thriveon.com/request-form/

Related Links

https://www.thriveon.com



SOURCE ThriveOn