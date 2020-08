Od 8. srpna bude k dispozici ukázkové video v 15 jazycích jednoho z nejsledovanějších dokumentárních pořadů všech dob THRIVE II: This Is What It Takes

Dokument THRIVE I ukázal teorie o tom, jak průlomy ve vědě a technice, aktivismus a vědomí vytváří neočekávané strategie, které podstatně ovlivňují naše životy a budoucnost. Tvůrci tohoto dokumentu Foster Gamble a Kimberly Carter Gamble, připravili silné ukázkové video, které bude zveřejněno 8. srpna 2020 k druhému dílu jejich dokumentu s názvem THRIVE II: This Is What It Takes , který přinese odpovědi na otázku „co k tomu vlastně bude potřeba."

THRIVE II: This Is What It Takes umožní divákům nahlédnout za oponu a setkat se s lidmi a inovacemi, které mají moc změnit životy nás všech. Tento dokument je cestou kolem světa, kde představuje ta nejslibnější řešení a inovace v energetice, zdravotnictví, vědomí a vlastní organizovanosti a odhaluje vědu, zásady a strategie, které za těmito inovacemi stojí. THRIVE II hledá inspiraci napříč politickou scénou, v návratu ke kořenům a v decentralizovaných řešeních, a nabízí praktické nástroje k tomu, abychom získali zpět vládu nad našimi životy, což je úkol obzvlášť důležitý v době pochybení vlád a úřadů během pandemie a občanských nepokojů na celém světě. Celosvětová premiéra filmu je naplánována na 26. září 2020 v 15 jazycích a film je určen pro lidi, kteří se nebojí bořit zavedené pořádky, a hledají naději v nových, inovativních řešeních.

Po uvedení prvního dokumentu se na tým společnosti ThriveOn obrátili tisíce inovátorů z celého světa, aby se podělili o své vynálezy a připojili k hnutí, které tento film rozpohyboval.

„Hodně lidí se bálo, že jejich objevy a řešení mohou narušit zavedené pořádky takovým způsobem, že by mohly být dokonce zakázány nebo úmyslně potlačeny," řekl Foster Gamble. „Inspirující reakce od diváků přiměly Kimberly a mě k cestě do Afriky, Číny, Thajska, Egypta, Evropy, Kostariky, Mexika a k procestování celých Spojených států americkým spolu s týmem inženýrů, doktorů a dalších odborníků, abychom se seznámili s různými průlomovými nápady."

Součástí našich setkání s globálními inovátory bylo natočení komentářů na kameru s největšími vědci a filozofy světa, jako jsou například Nassim Haramein, Gregg Braden, Dr. Kelly Brogan, Bruce Lipton, Larken Rose, a další.

V této nové době, kdy staré pořádky rozhodně nefungují pro všechny, ale spíše pro bohatou elitu, která se je snaží udržet, nabízí dokument THRIVE II: This Is What It Takes akční řešení a poodhaluje ty nejvýznamnější prolomové inovace, které nám umožní vytvořit svět, kde každý bude mít příležitost žít v prosperitě.

O ThriveOn:

ThriveOn se snaží vzdělávat a rozvíjet lidský potenciál s cílem zachovat krásy naší přírody a spolu s ostatními vytvořit skvělý, prosperující svět.

