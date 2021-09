Od D2D2T do F2F2X: Huawei oferuje świeże spojrzenie na przechowywanie kopii zapasowych

SHENZHEN, Chiny, 24 września 2021 r. /PRNewswire/ -- Podczas Huawei Connect 2021, Huawei zaproponował świeże spojrzenie i rewolucję w zakresie przechowywania kopii zapasowych: przejście od D2D2T (kopia na dysk, a następnie z dysku na taśmę, ang. Disk-to-Disk-to-Tape) na F2F2X (z pamięci flash do pamięci flash, a następnie na wszelkie nośniki, ang. Flash-to-Flash-to-Everything). Ta tendencja jest już zauważalna, o czym świadczy ogólne przejście na pamięć główną opartą na pamięci flash, która przyspiesza różne scenariusze korzystania z centrów danych i usprawnia obciążenia.

Dane są złotem ery cyfrowej, a obecnie jesteśmy świadkami ewolucji pamięci głównych od dysków talerzowych w kierunku technologii opartych na pamięci flash. Chociaż pamięci główne przeniosły się już do technologii flash, cała infrastruktura przechowywania, szczególnie dotycząca ochrony danych, pozostaje przestarzała. Schemat D2D2T został wprowadzony 15 lat temu, co sprawia, że nie jest wystarczający do rozwiązania współczesnych problemów:

Coraz większe rozmiary ważnych danych aplikacji powodują dłuższe okna wykonywania kopii zapasowych, co stanowi duże wyzwanie dla wszystkich organizacji.

Kiedy klienci borykają się z awarią systemu, najważniejsze dla nich jest odzyskanie danych tak szybko, jak to możliwe, a technologia starego typu wiąże się z długimi i nieprzewidywalnymi czasami odzyskiwania.

Ponieważ obciążenia są obecne przez całą dobę awaria wykonywania kopii zapasowej może wymagać pomocy inżyniera w środku nocy, aby uruchomić ponownie zadanie, lub wykonania tego w godzinach pracy, co zwykle niekorzystnie przekłada się na wydajność pracy systemu.

Z tych wszystkich względów potrzebna jest rewolucyjna transformacja od D2D2T do F2F2X. Aby ułatwić tę zmianę potrzebujemy znacząco poprawić wydajność przechowywania kopii zapasowych. Przykładowo, aby zapewnić niższy wskaźnik RTO (czas odzyskania funkcjonalności) i błyskawiczne odzyskiwanie pozwalające na ponowne korzystanie z danych, konieczne jest znaczące zwiększenie wydajności całego procesu przywracania. W miarę rozwoju przemysłu musimy zastanowić się, w jaki sposób można bezpiecznie przechowywać dane na platformach zewnętrznych, takich jak chmury publiczne i prywatne danej organizacji, jak również na systemach opartych o dyski, taśmy i płyty Blu-Ray" – powiedział Michael Fan, dyrektor działu sprzedaży rozwiązań do przechowywania danych Huawei Enterprise BG.

Huawei stoi na czele wielu trendów i nowych odkryć w branży i ma świadomość, że system F2F2X na nowo zdefiniuje świat nośników do przechowywania kopii zapasowych w kierunku technologii flash i pozwoli dużym przedsiębiorstwom eksplorować nowe możliwości. Huawei OceanProtect Backup Storage zaprojektowano z myślą o przyszłości, oferując 4 podstawowe korzyści:

Szybkie tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowej: jako system w całości oparty na technologii flash, OceanProtect spełnia branżowe standardy szybkości, jednocześnie zapewniając przewidywalne okno czasowe wykonywania kopii zapasowych i ich przywracania.

jako system w całości oparty na technologii flash, OceanProtect spełnia branżowe standardy szybkości, jednocześnie zapewniając przewidywalne okno czasowe wykonywania kopii zapasowych i ich przywracania. Zintegrowane algorytmy: deduplikacja „inline" blokiem o zmiennej wartości, kompresja i kompakcja zapewniają największą redukcję rozmiaru danych w branży.

deduplikacja „inline" blokiem o zmiennej wartości, kompresja i kompakcja zapewniają największą redukcję rozmiaru danych w branży. Innowacyjność: Huawei inwestuje i patentuje technologie w branży przechowywania całości danych na dyskach typu flash, przez co oferuje najbardziej stabilny system na świecie.

Huawei inwestuje i patentuje technologie w branży przechowywania całości danych na dyskach typu flash, przez co oferuje najbardziej stabilny system na świecie. Otwartość: rozwiązania Huawei zostały zaprojektowane w taki sposób, by adaptować się do nowych ekosystemów, takich jak kontenery, duże zbiory danych, czy kopie zapasowe w chmurze i rosnąć razem z naszymi klientami.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie OceanProtect Backup Storage.

