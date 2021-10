Od inicjatyw oddolnych do parlamentu: zarys kompleksowego procesu budowy demokracji

PEKIN, 25 października 2021 r. /PRNewswire/ -- Demokracja jest w Chinach pojmowana w sposób odmienny niż w krajach Zachodu. Ustrój polityczny Chin opiera się w większym stopniu na wypracowaniu konsensusu w ramach szerszego kręgu interesariuszy, niż na przewlekłych negocjacjach ukierunkowanych na podjęcie decyzji, co jest powszechną praktyką na Zachodzie.

Stosowanie w Chinach zasad demokratycznych oparte jest na podejściu, które prezydent Chin Xi Jinping nazwał „kompleksowym procesem budowy demokracji ludowej". Koncepcja ta została przedstawiona około dwa lata temu, podczas wizyty prezydenta Xi w ośrodku społecznym w Szanghaju.

W oparciu o system zgromadzeń przedstawicieli ludowych, „kompleksowy proces budowy demokracji ludowej" umożliwia Chińczykom szeroki i nieustanny udział w codziennej działalności politycznej na wszystkich szczeblach, w tym w demokratycznych wyborach, konsultacjach politycznych, podejmowaniu decyzji i działaniach nadzorczych.

Historia chińskiej prawodawczyni, Liu Li, uchyla rąbek tajemnicy w zakresie mechanizmów działania kompleksowego procesu budowy demokracji.

Droga masażystki do najwyższego organu ustawodawczego Chin

Liu Li, deputowana do 13. Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL), najwyższego organu ustawodawczego Chin, przeszła trudną drogę, która doprowadziła ją na to eksponowane stanowisko.

Urodziła się w biednej rolniczej rodzinie w Yingshang, małym okręgu w prowincji Anhui na wschodzie Chin. Zrezygnowała z nauki w szkole w wieku 14 lat, aby umożliwić wykształcenie jej czwórki rodzeństwa.

Po opuszczeniu domu bez żadnych środków, udała się do Wuhan w prowincji Hubei w środkowych Chinach, gdzie pracowała jako kelnerka i opiekunka do dzieci, po czym znalazła zatrudnienie jako praktykantka w centrum masażu stóp w mieście Xiamen, we wschodniej prowincji Fujian.

Skromne początki nie powstrzymały jej przed udziałem w działalności charytatywnej. Przerwała swoją edukację, ale nie chciała, aby inni postępowali podobnie. W latach 2006-2010 sponsorowała ponad 100 uczniów.

Dobra wola Liu przyniosła jej sławę na cały kraj. Nazwano ją „najpiękniejszą masażystką w Chinach", która później została przedstawicielką pracowników migrujących i ludności obszarów wiejskich w najwyższym organie ustawodawczym Chin.

W 2012 Liu Li została wybrana na deputowaną w lokalnym organie prawodawczym w Xiamenie, po czym w 2013 została deputowaną OZPL. Rok później wróciła do Anhui, gdzie prowadzi salon masażu stóp i klub seniora. Została wybrana na deputowaną 13. OZPL.

„Demokracja nie jest dla dekoracji"

W odróżnieniu do członków parlamentu w krajach Zachodu, którzy zawodowo zajmują się polityką, deputowani OZPL, jak Liu, pracują w niepełnym wymiarze godzin, przy czym wielu z nich to zwykli obywatele reprezentujący wszystkie zawody, w tym rolnicy, pracownicy fabryczni, rzemieślnicy, a nawet osoby zajmujące się sprzątaniem ulic.

Podczas dorocznej sesji deputowani OZPL oceniają ważne akty prawne i głosują w ich sprawie, jak również biorą udział w głosowaniach w sprawie zmian personalnych, w tym nad wyborem prezydenta i wiceprezydenta Chin co pięć lat, oraz składają wnioski i propozycje.

Propozycje przedkładane przez Liu Li koncentrują się na grupach osób w trudnym położeniu, jak osoby starsze, dzieci i pracownicy migrujący. W 2018 Liu zaproponowała ustanowienie lokalnych kompleksowych ośrodków pomocy ukierunkowanych na badanie przypadków molestowania seksualnego dzieci. Jej propozycja została rozpatrzona na obradach OZPL i jej pomysł został wprowadzony w życie.

Biuro prokuratora w okręgu Dingyuan w prowincji Anhui przyjęło rolę pioniera i założyło ośrodek edukacji prawnej młodzieży w celu prowadzenia takich spraw i minimalizacji negatywnego wpływu dochodzeń na dzieci. Obecnie w prowincji tej znajduje się 15 takich ośrodków.

Sugestie Liu Li zrodziły się z jej bliskich kontaktów ze społecznością lokalną. W okresie przerw w obradach OZPL odwiedza domy pracowników migrujących i gromadzi ich opinie za pośrednictwem internetu. Wsłuchuje się również w uwagi na temat społeczeństwa wygłaszane przez jej klientów, którzy reprezentują różne grupy społeczne.

Historia Liu jest jednym z wielu przykładów na to, jak oddolne inicjatywy deputowanych spełniają potrzeby mieszkańców i w jaki sposób zgromadzenia przedstawicieli ludowych przyczyniają się do realizacji „kompleksowego procesu budowania demokracji ludowej". Jak zauważył prezydent Xi, „Demokracja nie jest tylko ozdobą; jej celem jest rozwiązywanie problemów, które ludzie chcą rozwiązać".

Jest pięć szczebli zgromadzeń przedstawicieli ludowych. Deputowani są wybierani w swoich okręgach, w wyborach pośrednich bądź bezpośrednich. Deputowani OZPL wybierani są przez zgromadzenia przedstawicieli ludowych w prowincjach, regionach autonomicznych i miastach wydzielonych. Na niższym poziomie powiatu i w miastach na prawach powiatu deputowani do zgromadzeń przedstawicieli ludowych wybierani są bezpośrednio przez wyborców, przy czym stanowią większość wśród deputowanych na wszystkich szczeblach. Wybierają deputowanych do zgromadzeń przedstawicieli ludowych miast, którzy z kolei wybierają deputowanych na szczeblu prowincji.

W 2019 roku było łącznie 2,67 mln deputowanych zgromadzeń przedstawicieli ludowych wszystkich szczebli, w tym 590 000 na szczeblu powiatu i 1,94 miliona na szczeblu miasta na prawach powiatu. Deputowani reprezentujący te dwa szczeble stanowią 95 % wszystkich przedstawicieli ludowych.

„Jeśli ludzie uaktywniają się tylko na okres głosowania w wyborach i wkrótce potem wchodzą w okres pasywności, jeśli biorą udział w wydarzeniach tanecznych i muzycznych podczas kampanii, a po wyborach nie mają nic do powiedzenia lub jeśli są faworyzowani w celu zdobycia poparcia, po czym ich sprawy są pomijane, to taka demokracja nie jest prawdziwą demokracją" - powiedział Xi Jinping.

