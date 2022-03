OD NASION FASOLI DO RÓŻAŃCOWYCH KORALI - PREZES SPÓŁKI SPOŻYWCZEJ GOYA BOB UNUANE WYRUSZA DO POLSKI ZE SPECJALNĄ DOSTAWĄ WIARY, MODLITWY I NADZIEJ DLA NARODU UKRAIŃSKIEGO

„Ciemność panuje, gdy nie ma światła, a zło, gdy nie ma Boga. Cudowny dar różańców, od którego bije światło modlitwy, miłości i nadziei, pozwoli nam przebić się przez ten mrok oraz zainspirować przywódców naszego świata do odrzucenia zła i zbliżenia się do Boga" - powiedział Bob Unanue, prezes i CEO Goya Foods.

Z pomocą organizacji non-profit Global Empowerment Mission (GEM) oraz europejskiego oddziału firmy Goya (Goya Europa), w tym zakładów firmy w Hiszpanii, a także międzynarodowej inicjatywy Goya Gives, spółka dostarczy tony jedzenia, wody i innych potrzebnych artykułów do Ukrainy i Polski, do której ucieka obecnie wielu uchodźców. Natomiast przekazując różańce podarowane przez wiernych z Ameryki, firma karmi dusze potrzebujących w myśl realizowanej przez nią misji Goya Cares.

Więcej informacji na temat spółki Goya można znaleźć na stronie: www.goya.com.

Goya Foods: Założona w 1936 r. spółka Goya Foods, Inc. to największe w Stanach Zjednoczonych hispanoamerykańskie przedsiębiorstwo żywnościowe, a także lider sektora żywności i przypraw na rynku Ameryki Łacińskiej. Goya produkuje, pakuje i prowadzi dystrybucję ponad 2500 wysokiej jakości produktów żywnościowych pochodzących z Hiszpanii, Karaibów, Meksyku, Ameryki Środkowej i Południowej. Produkty Goya wywodzą się z kulinarnej tradycji hiszpańskojęzycznych społeczności rozsianych po całym świecie. Połączenie autentycznych składników, mocnych przypraw i łatwych w przygotowaniu półproduktów sprawia, że produkty Goya zaspokoją każdy gust kulinarny i doskonale sprawdzą się na każdym stole. Więcej informacji na temat Goya Foods można znaleźć na stronie www.goya.com .

