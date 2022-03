Odbourejme 5 omylů pro rychlejší ekologický rozvoj

Omyl č.1: Odvětví informačních a komunikačních technologií (ICT) přispívá ke zvyšování uhlíkových emisí. Podle zprávy SMARTer2030 společnosti GeSI se očekává, že do roku 2030 budou informační a komunikační technologie představovat pouze 1,97 % celosvětových emisí uhlíku. Důležitější však je, že u ostatních průmyslových odvětví se díky nasazení ICT technologií předpokládá snížení jejich vlastních uhlíkových emisí o 20 %, což činí dohromady desetkrát více, než vlastní uhlíkové emise odvětví ICT. Tyto sekundární úspory se označují jako „uhlíkový otisk ruky". Velikost tohoto uhlíkového otisku zvyšuje význam infrastruktury ICT v mnoha národních strategiích. Sama společnost Huawei předpovídá, že do roku 2030 bude v cloudu globálně uložen 1 YB dat. Vybavení současné infrastruktury ekologičtějšími, plně optickými přenosovými technologiemi by tedy umožnilo ročně ušetřit 150 milionů tun emisí uhlíku. Tyto úspory by se rovnaly vysazení 200 milionů stromů - množství, které by pokrylo lesy celou Evropu.