Odeabank publie des « contes de fées-ministes » pour les enfants

Odeabank, jeune banque turque innovante et dynamique, a lancé le projet pour les enfants en imprimant le coffret « Fair Tales » (littéralement, des « Contes équitables ») qui contient de belles et vives illustrations et un contenu attrayant reflétant l'égalité des sexes.

Les contes « Le Roi Grenouille » et « Le prince au cœur tendre et les sept nains » qui ont été réinterprétés cette année ont accompagné le « Petit Chaperon rouge », « Raiponce » et « Cendrillon » qui ont été publiés l'année dernière dans la première phase du projet.

Persuadé que l'égalité est intériorisée dans l'enfance, Odeabank a lancé le projet « Fair Tales » pour réinterpréter les contes de fées populaires avec une perspective d'égalité des sexes pour sensibiliser les parents et contribuer à changer les perceptions qui prévalent dans la société.

Dans les contes bien connus, les personnages féminins sont souvent dépeints comme des femmes belles, faibles et dépendantes qui se limitent pour la plupart aux tâches domestiques et aux soins de la famille. Les personnages masculins des contes, quant à eux, sont dépeints avec des personnalités de leaders forts, proactifs, et courageux. Les personnages du coffret de livres apportent en revanche des perspectives différentes sur les rôles de chaque individu dans notre société. Les contes d'Odeabank ajoutent un nouveau code aux contes : plus égalitaires, des femmes plus entreprenantes, et des codes naïfs qui sauvent les hommes de la pression héroïque...

En parlant de l'objectif du projet, Mert Öncü, PDG d'Odeabank, a déclaré : « Le monde évolue constamment, mais les récits demeurent inchangés. Nous avons la ferme conviction que cela doit changer. Avec « Fair Tales », nous voulions attirer l'attention sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des filles en particulier. Les individus se familiarisent avec les rôles et l'égalité des sexes à des stades très précoces de la vie. Les responsabilités et les attentes imposées aux femmes et aux hommes par la société s'ancrent dans l'esprit des enfants. Il devient plus difficile de changer les modèles établis plus tard dans la vie. Nous voulions contribuer à l'enseignement de l'égalité des sexes aux enfants de façon juste et positive. Nous croyons que l'égalité est intériorisée dans l'enfance. L'égalité est un droit humain fondamental. Le développement social durable n'est possible qu'avec la participation égale des femmes au développement social. »

