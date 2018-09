ODEM active des contrats intelligents sur la blockchain Ethereum

VILNIUS, Lituanie, le 22 septembre 2018 /PRNewswire/ -- ODEM, qui a créé la première place de marché éducationnelle à la demande au monde, est heureuse d'annoncer l'activation réussie de contrats intelligents sur la blockchain Ethereum, en appui de la plateforme ODEM.

Le Dr Adel ElMessiry, mentor technologique principal d'ODEM, a achevé aujourd'hui le déploiement des contrats, lors d'un événement en direct à l'occasion de la Conférence #SWITCH!, qui a eu lieu à Vilnius, en Lituanie. Devant un public principalement composé d'étudiants, Antanas Guoga, député lituanien au Parlement européen, a reçu le premier certificat éducationnel basé sur la blockchain à avoir été généré par la plateforme ODEM.

« L'activation effectuée aujourd'hui témoigne avec force de la viabilité technique de notre projet », a déclaré le Dr ElMessiry. « Je suis vraiment ravi des progrès que nous avons accomplis pour faire de la plateforme ODEM une réalité. »

L'activation des contrats intelligents constitue l'étape finale des tests portant sur l'interaction entre l'InterPlanetary Filing System (IPFS) et la blockchain Ethereum, qui sont les piliers de la plateforme ODEM. Le déploiement des contrats intelligents fait suite au récent franchissement de plusieurs étapes et accomplissements majeurs sur le chemin parcouru par ODEM en direction d'une pleine activation de la plateforme début 2019. Ces accomplissements incluent :

Mise à l'essai et audit effectués par des tiers concernant DApp (application décentralisée)

Intégration d'ODEM dans le cloud au moyen de contrats intelligents mainnet.

Assurance qualité pour la visualisation de certificats éducationnels.

L'audit et la mise à l'essai réussis effectués de manière indépendante concernant les contrats intelligents fournissent la preuve de la viabilité et de la sécurité de la plateforme ODEM, un portail éducationnel destiné à permettre aux étudiants de surmonter les défis qu'ils rencontrent dans la poursuite de grandes études. Les tests d'intégration dans le cloud au moyen des contrats intelligents mainnet sont essentiels pour assurer la sécurité du système. L'authentification des certificats éducationnels pour une visualisation en dehors de la plateforme établit une interaction réussie entre l'IPFS et la blockchain Ethereum.

Basée à Zoug en Suisse, ODEM est une société de premier plan à l'échelle mondiale dans la réponse aux obstacles que les étudiants rencontrent pour suivre des études supérieures. La plateforme ODEM est un portail collaboratif décentralisé, qui permet aux étudiants de suivre des études d'excellence afin de créer des expériences étudiantes exceptionnelles à un coût raisonnable.

#Switch! est la plus grande conférence de mise en réseau à but non lucratif dans les États baltes, centrée sur l'entrepreneuriat, l'information, la communication et la technologie. Plus de 15 000 participants sont attendus lors de la conférence, dans le cadre de discours et discussions qui se concentreront sur la technologie blockchain, les offres initiales de jetons, l'intelligence artificielle et la cybersécurité.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : ODEM.IO. Ou participez à la discussion ODEM sur Telegram.

Veuillez vous reporter aux Événements pour un aperçu des prochaines conférences du secteur auxquelles participeront les dirigeants d'ODEM.

