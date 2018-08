ODEM, parceira do IBO fornecerá credenciais digitais a refugiados

CHIASSO, Suíça, 1 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- A ODEM, criadora do primeiro mercado de educação sob demanda do mundo, está unindo forças com o InternetBar.org Institute e alavancando a tecnologia blockchain a fim de proporcionar às populações deslocadas registros educacionais digitalizados. A colaboração com o IBO vai usar tecnologia criptográfica de ponta e sistemas da ODEM para entregar certificados de educação baseados em blockchain por meio de dispositivos móveis.

"Juntos, podemos usar a segurança da tecnologia blockchain a fim de ajudar as pessoas mais desfavoráveis do mundo", declarou Richard Maaghul, CEO da ODEM.



"É realmente gratificante estar envolvido com o IBO em um projeto tão importante assim."

As ferramentas de serviço de banco de dados da ODEM visam a ajudar aqueles em comunidades apátridas, como médicos, enfermeiras e professores, proporcionando evidências comprovadas de suas qualificações profissionais. O restabelecimento de credenciais profissionais é um primeiro passo rumo a auxiliar essas comunidades a obter a autossuficiência. De acordo com a UNHCR, quase 70 milhões de pessoas em todo o mundo são deslocadas.1

"Nossa plataforma é um componente de sistemas de próxima geração que pode beneficiar comunidades privadas de direitos civis", declarou Scott M. Akers, engenheiro de soluções de blockchain da ODEM. "Essa iniciativa demonstra como as tecnologias emergentes, como blockchain, podem fazer uma diferença positiva na vida das pessoas, independentemente de sua condição econômica."

A ODEM está desenvolvendo a Plataforma ODEM a fim de capacitar estudantes, envolvendo-os com educadores de ponta a fim de criar programas educacionais de alta qualidade e preço acessível. Diferente de outras prestadoras de educação on-line, a ODEM se concentra em experiências acadêmicas em pessoa, em tempo real. Alimentada pelo Token da ODEM, a plataforma dinamiza a organização e a entrega de ofertas educacionais.

Ao fazer parceria com o IBO e implementar uma educação descentralizada (DApp), a ODEM visa a preencher lacunas em qualificações educacionais que ocorrem quando as pessoas são deslocadas por guerra, fome ou outras calamidades. A provisão contínua de credenciais pode reduzir a necessidade de profissionais repetirem exames caros e demorados, colocando-os para trabalhar em suas áreas escolhidas.

O InternetBar.org Institute sem fins lucrativos reconhece que o acesso à tecnologia e a novas formas de identidade pode ajudar as populações vulneráveis a começar a reconstruir vidas e comunidades. Os indivíduos se tornam forças positivas para a mudança. O IBO vai introduzir as populações deslocadas ao mercado educacional da ODEM a fim de estabelecer credenciais verificadas. Equipados com seu histórico educacional digitalizado, cada deslocado tem o potencial de liderar sua comunidade rumo à mudança social positiva.

