Odessa annonce un investissement de Thomas H. Lee Partners pour accélérer la croissance

Cet investissement stratégique soutiendra la croissance aux États-Unis et sur les marchés internationaux, élargissant l'offre de la plateforme d'Odessa à l'ensemble des services financiers.

PHILADELPHIE, 15 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Odessa, leader mondial de logiciels de financement d'actifs, a annoncé aujourd'hui un investissement de Thomas H. Lee Partners, L.P. (« THL »), une société d'investissement de premier plan qui investit dans des entreprises en croissance.

L'architecture et l'approche de conception d'Odessa la distinguent des technologies existantes pour la location d'équipement et l'auto finance car elle unifie les équipes commerciales et les parties prenantes cloisonnées afin de créer un système unique d'information, d'orchestration et d'extensibilité. Cela permet aux entreprises de financement d'actifs de rester agiles et innovantes dans leur façon de commercialiser, de gérer leurs opérations et de générer de la valeur pour les clients. Les clients d'Odessa réalisent une valeur importante, y compris des opérations commerciales simplifiées, des augmentations importantes de la vitesse des transactions, une prise de décision fondée sur les données et un service à la clientèle omnicanal.

« En tant que leader dans la technologie de financement d'actifs, Odessa est idéalement positionnée pour stimuler davantage l'innovation axée sur le client et débloquer des opportunités de marché supplémentaires », a déclaré Ganesh Rao, directeur général et responsable des services financiers chez THL et Mark Bean, directeur chez THL. « Nous sommes convaincus qu'ils ont la vision et les antécédents nécessaires pour perturber et définir l'avenir de la technologie des services financiers, et nous sommes ravis d'être leurs associés pour soutenir cette trajectoire de croissance. »

« Nous sommes reconnaissants du soutien de nos employés, qui a alimenté notre succès pendant plus de deux décennies, et nous sommes reconnaissants de la confiance de nos clients et investisseurs à Odessa, mais notre vision va plus loin encore », a déclaré Madhu Natarajan, co-fondateur et PDG d'Odessa. « L'occasion de repenser la façon dont les sociétés de financement d'actifs évoluent et s'adaptent aux forces perturbatrices du marché et à l'évolution de la demande des consommateurs est énorme. Nous avons la plateforme, la technologie, l'équipe et le partenaire d'investissement pour être le système d'exploitation qui alimente l'entreprise moderne. »

Rien qu'au cours de l'année dernière, Odessa a obtenu la certification Great Place to Work, a été nommée à la liste Inc. 5000 pour la deuxième année consécutive, a été reconnue comme l'un des leaders de la culture du travail technologique en étant désigné lauréate du Prix Timmy pour la ville de Philadelphie, et nommée leader sur la liste des entreprises les plus innovantes par Monitor Daily.

L'investissement vise à catalyser les initiatives de croissance d'Odessa et à accélérer davantage la feuille de route de la plateforme et l'expansion géographique de l'entreprise, y compris au moyen de fusions et acquisitions lorsque l'opportunité se présente. Pour en savoir plus sur la vision d'Odessa pour l'avenir de la technologie des services financiers, rendez-vous sur le blog de Madhu.

Houlihan Lokey était conseiller en fusions et acquisitions chez Odessa, O'Melveny & Myers son conseiller juridique et KPMG son conseiller financier. Kirkland & Ellis était conseiller juridique de THL, Raymond James son conseiller financier, et Oliver Wyman son conseiller commercial.

À propos d'Odessa

Odessa est une société de logiciels exclusivement axée sur le secteur du leasing, et a développé la plateforme Odessa. Basée à Philadelphie, aux États-Unis, Odessa propose des solutions de leasing et un effectif de plus de 1 000 personnes pour une clientèle diversifiée de sociétés de financement d'actifs dans le monde. Odessa fournit une solution puissante, intégrale et extensible pour la création de locations et de prêts et la gestion de portefeuille. La plateforme d'Odessa offre en outre des ensembles de fonctionnalités riches, notamment le développement de low-code, l'automatisation de tests, la production de rapports et la business intelligence, afin de s'assurer que les organisations puissent aligner plus efficacement les objectifs opérationnels et informatiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.odessainc.com.

À propos de THL

Thomas H. Lee Partners, L.P. (« THL ») est une société d'investissement de premier plan qui investit dans des entreprises en croissance intermédiaire, dans trois secteurs exclusivement : les services financiers, la santé et les technologies et solutions d'affaires. THL associe une expertise sectorielle approfondie à des ressources opérationnelles internes dédiées à la transformation et construction de grandes entreprises de valeur durable en partenariat avec la direction. L'expertise et les ressources du domaine du groupe aident à créer de grandes entreprises dans le but d'accélérer la croissance, d'améliorer les opérations et de générer une valeur durable à long terme. Depuis 1974, THL a recueilli plus de 30 milliards de dollars de fonds propres, investis dans plus de 160 entreprises et a réalisé plus de 500 acquisitions supplémentaires représentant une valeur globale de l'entreprise à l'acquisition de plus de 210 milliards de dollars. THL investit dans des sociétés d'automatisation à travers son fonds d'investissement privé principal et un fonds d'automatisation dédié.

