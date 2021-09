Odessa kondigt investering aan van Thomas H. Lee Partners om groei te versnellen

De strategische investering zal groei in de VS en internationale markten en Odessa's platformaanbod naar financiële diensten uitbreiden.

PHILADELPHIA, 15 september 2021 /PRNewswire/ -- Odessa, de wereldleider in software voor activafinanciering, heeft vandaag een investering aangekondigd van Thomas H. Lee Partners, L.P. ('THL'), een vooraanstaand private equity-bedrijf dat investeert in groeibedrijven.

Odessa's architectuur- en ontwerpbenadering onderscheidt het bedrijf van bestaande technologieën voor het leasen van apparatuur en autofinanciering door in silo's gescheiden businessteams en belanghebbenden samen te brengen en een enkel systeem van inzichten, orkestratie en uitbreidbaarheid te creëren. Dit helpt activafinancieringsorganisaties om wendbaar en innovatief te blijven in de manier waarop ze de markt opgaan, activiteiten beheren en klantwaarde leveren. Klanten van Odessa realiseren aanzienlijke waarde, zoals gestroomlijnde bedrijfsactiviteiten, aanzienlijke verbeteringen in transactiesnelheid, op gegevens gebaseerde zakelijke beslissingen en klantenservice via alle mogelijke kanalen.

"Als leider op het gebied van technologie voor activafinanciering bevindt Odessa zich in een ideale positie om verdere klantgerichte innovatie te bevorderen en extra marktkansen aan te boren", aldus Ganesh Rao, managing director en hoofd financiële diensten van THL en Mark Bean, directeur van THL. "We zijn ervan overtuigd dat ze de visie en de staat van dienst hebben om de toekomst van technologie voor financiële diensten te verstoren en bepalen, en we zijn verheugd om met hen samen te werken om dit groeitraject te ondersteunen."

"We zijn dankbaar voor de steun van onze medewerkers, die al meer dan twee decennia een ongekende bijdrage leveren aan ons succes. En het vertrouwen dat onze klanten en investeerders in Odessa hebben, maakt ons nederig, maar onze visie gaat nog verder", aldus Madhu Natarajan, medeoprichter en CEO van Odessa. "Er is een enorme kans om de manier opnieuw vorm te geven waarop vermogensfinancieringsbedrijven opschalen en zich aanpassen aan de verstorende marktkrachten en veranderende consumentenvraag. We hebben het platform, de technologie, het team en de investeringspartner om het besturingssysteem te zijn waarop de moderne onderneming draait."

Alleen al in het laatste jaar is Odessa gecertificeerd als Great Place to Work, voor het tweede jaar aaneen opgenomen in de Inc. 5000 List, uitgeroepen tot leider op het gebied van werkcultuur in technologie en winnaar van de Timmy Award voor Philadelphia, en uitgeroepen tot leider op de lijst met Meest innovatieve bedrijven van de Monitor Daily.

De investering is bedoeld om Odessa's groei-initiatieven een boost te geven en de platformroute en geografische uitbreiding van het bedrijf verder te versnellen, onder meer door fusies en overnames. Lees om meer te weten te komen over Odessa's visie op de toekomst van technologie voor financiële diensten Madhu's blog.

Houlihan Lokey is opgetreden als overname-adviseur van Odessa, met O'Melveny & Myers als juridisch adviseur en KPMG als financieel adviseur. Kirkland & Ellis is opgetreden als juridisch adviseur van THL, met Raymond James als financieel adviseur en Oliver Wyman als commercieel adviseur.

Over Odessa

Odessa is een software-bedrijf dat zich uitsluitend richt op de leasing-sector en is ontwikkelaar van het Odessa-platform. Het hoofdkantoor van Odessa is gevestigd in Philadelphia, in de VS, en de leasingoplossingen en meer dan 1000 medewerkers van het bedrijf zorgen voor een divers klantenbestand van vermogensfinancieringsbedrijven over de hele wereld. Odessa biedt een krachtige, uitbreidbare totaaloplossing voor lease- en leninggeneratie en portefeuillebeheer. Het platform van Odessa biedt daarnaast uitgebreide functiesets, waaronder low-code ontwikkeling, testautomatisering, rapportage en bedrijfsinformatie, om ervoor te zorgen dat organisaties hun bedrijfsmatige en IT-doelstellingen effectiever op elkaar kunnen afstemmen. Lees meer op www.odessainc.com.

Over THL

Thomas H. Lee Partners, L.P. ('THL') is een vooraanstaand private equity-bedrijf dat uitsluitend investeert in groeibedrijven in het middensegment in drie sectoren: financiële dienstverlening, gezondheidszorg, en technologie en bedrijfsoplossingen. THL koppelt diepgaande sectorexpertise aan gerichte interne bedrijfsmiddelen om samen met het management geweldige bedrijven van blijvende waarde om en op te bouwen. De domeinexpertise en middelen van het bedrijf helpen bij het opbouwen van fantastische bedrijven, met als doel de groei te versnellen, de bedrijfsvoering te verbeteren en op de lange termijn duurzame waarde te genereren. Sinds 1974 heeft THL meer dan $ 30 miljard aan eigen vermogen opgehaald, in meer dan 160 bedrijven geïnvesteerd en meer dan 500 overnames afgerond, wat neerkomt op een totale ondernemingswaarde van meer dan $ 210 miljard. THL investeert in automatiseringsbedrijven via zijn vlaggenschip private equity-fonds en een speciaal automatiseringsfonds.

