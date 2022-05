Odgers Berndtson: Augmentation de la confiance dans les capacités des dirigeants d'entreprise à gérer les perturbations

LONDRES, 11 mai 2022 /PRNewswire/ -- Odgers Berndtson, une société internationale de recrutement de cadres opérant dans 33 pays, a découvert que les dirigeants d'entreprise du monde entier ont davantage confiance dans le leadership de leur entreprise qu'il y a deux ans.

Le Leadership Confidence Index 2022 (indice de confiance en leadership 2022), a été réalisé en collaboration avec le cabinet de recherche et de conseil Forrester. L'indice conjoint révèle que 42 % des dirigeants d'entreprise, dans un large éventail de secteurs et de régions, sont convaincus que leur organisation est dirigée par les bons leaders. Il y a deux ans, Odgers Berndtson avait publié son premier Leadership Confidence Index, qui révélait à l'époque que seulement 24 % des cadres avaient confiance dans le leadership de leur entreprise.

Dans l'indice 2022, qui a sondé 1 100 cadres, la majorité des répondants (90 %) ont déclaré que leur entreprise avait été touchée par des perturbations, tout en indiquant que leur entreprise avait connu une croissance (71 %). Les résultats indiquent que la confiance, qui a presque doublé au cours des deux dernières années, est dû au fait que les dirigeants ont réussi à gérer les perturbations de la pandémie.

L'indice révèle également plusieurs tendances qui ont joué un rôle dans cette confiance accrue. La technologie, dont l'adoption a considérablement augmenté au cours de la pandémie, est de plus en plus considérée comme un catalyseur plutôt que comme un perturbateur. 44 % des dirigeants la considèrent désormais comme une force perturbatrice, contre 62 % il y a deux ans.

Les facteurs ESG et l'inclusion et la diversité sont devenus des caractéristiques distinctives des organisations prospères pendant la pandémie de COVID-19, et l'indice montre qu'une écrasante majorité (87 %) des dirigeants pensent que leur entreprise a apporté des changements positifs dans ces domaines. La plupart (88 %) ont également confiance dans la capacité de leur leadership à continuer à s'améliorer dans ces domaines.

La majorité (79 %) des dirigeants pensent également que le niveau de perturbation va soit augmenter, soit se maintenir au même rythme. Parmi tous les postes de niveau C, le rôle perçu comme le plus important pour gérer avec succès cette perturbation est, catégoriquement (85 %), celui du PDG.

Kester Scrope, PDG d'Odgers Berndtson, a déclaré : « La pandémie a constitué un test décisif pour les capacités des dirigeants et ceux-ci ont été plus nombreux que prévu à performer et à inspirer confiance. Mais beaucoup n'ont pas encore réussi. Ceux qui ne figurent pas parmi les 42 % n'ont pas su s'adapter et se réaligner sur un objectif nouveau et clair, ce qui leur a coûté des parts de marché et, surtout, leurs meilleurs éléments. Cela devrait servir d'avertissement à tous les dirigeants : dominer votre marché repose sur le talent et, pour attirer et retenir les meilleurs talents, il faut pouvoir faire confiance au leadership ».

Bien que la confiance soit beaucoup plus élevée qu'il y a deux ans, 44 % des dirigeants déclarent encore que leur leadership a obtenu des résultats moyens ou médiocres au plus fort de la pandémie. Dans un contexte où l'on s'attend à davantage de perturbations, les dirigeants qui se situent dans cette catégorie auront probablement du mal à inspirer confiance à leurs équipes lors de la prochaine crise.

À propos d'Odgers Berndtson :

Odgers Berndtson offre des services de recrutement de cadres dirigeants, d'évaluation et de développement aux entreprises et organisations de toutes tailles et de tous niveaux de maturité. Nous travaillons dans 50 secteurs, qu'ils soient commerciaux, publics ou à but non lucratif, et nous nous appuyons sur l'expérience d'associés et de leurs équipes dans 33 pays. www.odgersberndtson.com/en-gb , @OdgersUKNews

