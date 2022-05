Odgers Berndtson: Aumentar la confianza en las capacidades de los líderes empresariales para gestionar la disrupción

LONDRES, 11 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Odgers Berndtson, una firma global de búsqueda de ejecutivos que opera en 33 países, ha detectado que los ejecutivos de negocios de todo el mundo tienen más confianza en el liderazgo de sus empresas que hace dos años.

El índice de confianza en el liderazgo 2022 se realizó junto con la firma de investigación y asesoría Forrester. El índice conjunto revela que el 42 % de los ejecutivos de negocios de un amplio espectro de sectores y geografías están seguros de que sus organizaciones están siendo dirigidas por los líderes correctos. Hace dos años, Odgers Berndtson publicó su primer índice de confianza en el liderazgo, que en ese momento encontró que solo el 24 % de los ejecutivos tenían confianza en el liderazgo de sus respectivas empresas.

En el índice de 2022, para el que se consultó a 1.100 ejecutivos, la mayoría de los encuestados (90 %) afirmó que sus organizaciones se habían visto afectadas por la disrupcion, a la vez que informaron que sus organizaciones habían experimentado crecimiento (71 %). Los hallazgos indican que la confianza casi duplicada en los últimos dos años es el resultado de que los líderes lograron guiar con éxito a sus organizaciones a través de la disrupción de la pandemia.

El índice también revela varias tendencias que han contribuido a este aumento de la confianza. La tecnología, cuya adopción creció significativamente durante la pandemia, se considera cada vez más como un facilitador en lugar de un disruptor. El 44 % de los ejecutivos la ven ahora como una fuerza disruptiva, lo que significa una reducción del 62 % con respecto a hace dos años.

Mantener sólidos criterios de medioambiente, sociedad y gobernanza (ESG) y de inclusión y diversidad (I&D) se convirtieron en marcas distintivas de las organizaciones exitosas durante la COVID-19, y el índice muestra que una abrumadora mayoría (87 %) de los ejecutivos creen que sus empresas han realizado cambios positivos en estos aspectos. En gran parte (88 %), también están seguros de la capacidad que tiene su liderazgo para seguir mejorando en estas áreas.

La mayoría (79 %) de los ejecutivos también cree que el nivel de disrupción aumentará o mantendrá el mismo ritmo. De todos los puestos de nivel C, el rol percibido como el más importante para manejar con éxito esta disrupción fue, categóricamente (85 %), el de director ejecutivo.

Kester Scrope, director ejecutivo de Odgers Berndtson, expresó: "La pandemia ofreció una prueba de fuego para las capacidades de los líderes y una cantidad mayor a la esperada tuvo un buen desempeo e inspiró confianza. Pero todavía hay muchos que no lo lograron. Los que no se encuentran en el 42 % no pudieron adaptarse y realinearse con un propósito nuevo y claro, lo que les costó una participación en el mercado, y lo que es más importante, a sus mejores empleados. Todo esto debería ofrecer una historia de cautela para todos los líderes: dominar su mercado depende del talento, y en el centro de la atracción y retención de los mejores talentos se encuentra la confianza en el liderazgo".

Si bien la confianza es mucho mayor de lo que era hace dos años, el 44 % de los ejecutivos aún informó que su liderazgo tuvo un desempeño justo o deficiente durante el apogeo de la pandemia. Con más disrupción esperada, es probable que los líderes que se encuentran en esta situación tengan dificultades para infundir confianza en sus equipos cuando llegue la próxima crisis.

