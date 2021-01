Odpočet začíná! Do Světových zimních her Speciálních olympiád 2022 v Kazani už zbývá jen jeden rok

WASHINGTON, 23. ledna 2021 /PRNewswire/ - Ode dneška za rok odstartují Světové zimní hry Speciálních olympiád 2022 v ruské Kazani. V sedmi sportech bude za podpory 3000 dobrovolníků soutěžit více než 2000 olympijských atletů se zvláštními potřebami z více než 100 zemí.

Světové zimní hry Speciálních olympiád 2022 v Kazani předvedou kouzlo světa, ve kterém mají své místo inkluze, rovnost, laskavost a radost. Hry mají za cíl vytvořit inkluzivní komunity transformací přístupu k lidem s mentálním handicapem v Rusku i po celém světě.

„Jsme pyšní na to, že ruská Kazaň bude hostit Světové zimní hry 2022. Kazaň se již v minulosti osvědčila jako příhodné město pro konání mezinárodních sportovních událostí. Věřím, že Světové zimní hry 2022 zanechají v Rusku pozitivní odkaz, který povede k větší inkluzi a že ukážou světu, že sporty jsou také mírovým a inkluzivním nástrojem," uvedla Mary Davis, generální ředitelka Speciálních olympiád.

V běžném roce pořádají Ruské Speciální olympiády 5000 sportovních událostí pro 130000 sportovců se zvláštními potřebami. Světové zimní hry v Kazani podpoří sociální inkluzi zhruba tří milionů ruských občanů s mentálním handicapem.

Olga Slutsker, prezidentka Ruských Speciálních olympiád uvedla: „Světové zimní hry v Kazani budou radostnou událostí, která bude šířit laskavého ducha a překonávat překážky a konvence. Když dojde na inkluzi mentálně znevýhodněných, tak jasně vidíme, že se sobě vzájemně podobáme více, než se od sebe lišíme. Sport má sílu sbližovat lidi a věříme, že Světové zimní hry 2022 v Kazani podpoří vybudování inkluzivní kultury nejenom v Rusku, ale i po celém světě."

Kazaň má bohaté sportovní dědictví a její sportovní instituce, infrastruktura a zavedená základna dobrovolníků umožnila hostování řady sportovních soutěží světové úrovně, a ne nadarmo se jí přezdívá ruské hlavní město sportu.

Sportovci Speciálních olympiád mají společně se Sjednocenými partnery příležitost soutěžit v sedmi sportech – v alpském lyžování, snowboardingu, florbalu, běhu na lyžích, krasobruslení, rychlobruslení na krátké dráze a sněžnicování.

Všechny Světové hry Speciálních olympiád mají trvalý dopad na společnost. Dříve uspořádané hry za sebou zanechaly odkazy v podobě změn politik, finančních investic a měřitelných změn v postojích.

Světové zimní hry Speciálních olympiád se v roce 2022 zaměří nejenom na sportovní soutěže, ale i na rozšíření svého programu pro atlety zaměřeného na zdraví, vzdělávání a rozvíjení vůdčích schopností.

O hnutí Speciálních olympiád

Hnutí Speciálních olympiád bylo založeno v roce 1968 s cílem bojovat s diskriminací lidí s mentálním handicapem. Zasluhujeme se o to, aby všichni lidé byli přijímáni, a to prostřednictvím síly sportu a programů specializovaných na vzdělávání, zdraví a rozvoj vůdčích schopností. Speciální olympiády se zaměřují na více než 30 olympijských sportů a organizují více než 100000 her a sportovních soutěží ročně. Členy hnutí je spolu s více než jedním milionem trenérů a dobrovolníků více než šest milionů sportovců a Sjednocených partnerů z více než 190 zemí a regionů.

Světové hry Speciálních olympiád se konají každé dva roky střídavě v létě a v zimě a celosvětově je vysílá ESPN, oficiální televizní a rozhlasový partner hnutí Speciálních olympiád.

Spojte se s námi na: Twitter u , Facebook u , YouTube, Instagram u , LinkedInu a na našem blogu na stránce Medium. Více informací naleznete na webových stránkách www.SpecialOlympics.org.

O Ruských Speciálních olympiádách

Hnutí Ruských Speciálních olympiád bylo založeno roku 1999 a jedná se o jeden z největších národních programů hnutí Speciálních olympiád. V Rusku se tělesné výchovy účastní zhruba 130000 lidí s mentálním handicapem a každoročně se v rámci programu Ruských Speciálních olympiád koná na 5000 akcí tělesné kultury na městské, regionální a celoruské úrovni. Ruští sportovci se zvláštními potřebami se každoročně, společně se sportovci na různých vedoucích pozicích, účastní mezinárodních turnajů, které hnutí pořádá. V současné době má hnutí Speciálních olympiád kanceláře v 62 ruských regionech.

Hnutí Speciálních olympiád poskytuje celoročně sportovní tréninky v olympijských disciplínách pro děti a dospělé s mentálním handicapem. V Rusku již začalo školení budoucích účastníků nadcházející speciální olympiády. Ruští sportovci se zvláštními potřebami se mohou připojit ke svému regionálnímu týmu na webu https://specialolympics.ru/programs.

Kontakt: Jason Teitler, hnutí Speciálních olympiád | [email protected] | +1-347-739-9483

