Odstránenie 5 mylných názorov na urýchlenie ekologického rozvoja

Mylná predstava 1: Odvetvie IKT prispieva k zvýšeniu emisií uhlíka. Podľa správy spoločnosti GeSI SMARTer2030 sa očakáva, že odvetvie IKT bude do roku 2030 predstavovať len 1,97 % globálnych emisií uhlíka. Čo je dôležitejšie, očakáva sa, že ostatné priemyselné odvetvia znížia svoje vlastné emisie uhlíka o 20 % uplatnením IKT technológií, čo je 10-násobok emisií uhlíka samotného odvetvia IKT. Tieto sekundárne úspory sa nazývajú zmenšenie uhlíkovej stopy. Vzhľadom na veľkosť zmenšenia uhlíkovej stopy je infraštruktúra IKT čoraz dôležitejšia v mnohých národných stratégiách. Samotná spoločnosť Huawei predpokladá, že do roku 2030 bude v cloude uložený 1 yottabajt globálnych údajov. To znamená, že ak bude súčasná infraštruktúra vybavená ekologickejšími, plne optickými prenosovými technológiami, ročne sa môže ušetriť 150 miliónov ton emisií uhlíka. Tieto úspory by sa rovnali vysadeniu 200 miliónov stromov, čo je množstvo, za ktoré by sa dala zalesniť celá Európa.