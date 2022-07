OEC lança programa e podcast para acelerar a inovação aberta

Iniciativa visa fomentar a busca por soluções criativas para ampliar a produtividade e ação ESG no setor de construção pesada. Primeira edição do podcast vai ao ar no dia 4 de julho, com divulgação através dos perfis da OEC nas redes

SÃO PAULO, 5 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A OEC lança nesta segunda-feira, dia 4 de julho, o seu programa de inovação aberta, o OEC IN. A novidade vem acompanhada pelo lançamento de um podcast, batizado de Conexão OEC, que vai reunir especialistas da área para contar suas histórias de desafios, sucessos e percalços no mundo da inovação, sempre que possível tendo como pano de fundo a construção pesada, área de atuação da companhia, que vê grandes oportunidades e possibilidades oriundas da atuação de construtechs e outras startups neste mercado.

O OEC IN e o Conexão OEC foram concebidos após mais de seis meses de trabalho intenso de engenheiros e especialistas da construtora, juntamente com parceiros externos, para formatar a nova tese de inovação da OEC, trabalho que contou com o apoio da Altavive, consultoria especializada em inovação e comunicação que atuou na concepção, entre outros cases, do InovaBra Habitat, o ecossistema de inovação do banco Bradesco, onde a OEC está presente com duas posições fixas. Claudio Cardoso, fundador da Altavive, com pós-doutorado em Comunicação pela USP e professor titular aposentado da Universidade Federal da Bahia, será o curador e apresentador do podcast Conexão OEC, que vai proporcionar à audiência do programa o contato com temas que são tendência em inovação, novas tecnologias, transformação digital e experiências nunca antes relatadas vividas em grandes obras. Inicialmente, o programa terá periodicidade mensal com conteúdo disponibilizado no canais da OEC no Spotify e no Youtube.

O primeiro episódio vai ao ar no dia 4 de julho, segunda-feira. Com o tema "Um novo olhar para a inovação", trará um bate-papo com o Engenheiro Civil Carlos Hermanny Filho, ex-diretor de Engenharia, Inovação e Sustentabilidade da OEC, um especialista com mais de 40 anos de vivência no setor. Atualmente, Hermanny é consultor e apoia a OEC na gestão e acompanhamento do pipeline de oportunidades da construtora, assessorando a elaboração de estudos e propostas. A sua longa e bem-sucedida carreira na empresa teve início em 1985, na CBPO, empresa adquirida pelo grupo Novonor. Dentre outras realizações, foi responsável por coordenar o apoio corporativo em engenharia, administração contratual, garantia da qualidade, gerenciamento de risco e gestão do conhecimento em mais de 120 contratos, em 15 países. É justamente essa rica experiência nos canteiros e no desenvolvimento de projetos, sob o viés da inovação, que será o foco do primeiro Conexão OEC.

OEC IN

O programa institucional da OEC tem o objetivo de conceber soluções para os desafios enfrentados nos canteiros e escritórios da empresa. Ele foi estruturado com base em quatro vertentes: desenvolver uma cultura interna voltada à mobilização e engajamento; conectar a OEC ao ecossistema de inovação aberta; oferecer apoio técnico em processos de atualização tecnológica, gestão do conhecimento e transformação digital; e posicionar a OEC como protagonista que fomenta e integra a inovação em seu setor de atuação.

De acordo com Daniel Lepikson, líder da área de Inovação da OEC, o programa foi concebido a partir de um objetivo claro. "Apesar de já termos apresentado inúmeras ações inovadoras em nossos projetos, algumas, inclusive, que nos levaram a ser a escolha dos clientes, não tínhamos até agora um programa institucional para fomentar estas iniciativas de forma empírica e com método de influência e tutela do conhecimento, mobilizando o ecossistema de inovação aberta. Com o OEC IN, além de estimular as nossas equipes a buscarem novas metodologias, tecnologias, materiais, processos, vamos proporcionar a guarda e disseminação destas informações, ampliando sua aplicação nos canteiros", afirma. Lepikson é Engenheiro Mecânico e Civil, Mestre e Doutor em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP, de onde foi professor por quatro anos. Integrou a equipe de engenheiros calculistas da empresa alemã sbp – schlaich bergermann partner, em Stuttgart.

Novo modelo

O OEC IN nasce com um grupo fixo de coordenação, que é responsável por articular prioridades com as demais áreas da empresa e atuar como facilitador no desenvolvimento de soluções e desafios de inovação para oportunidades identificadas. Uma vez visualizada uma oportunidade, são formados Grupos de Trabalho (GTs) - estruturas temporárias que se organizam espontaneamente, inspiradas no conceito das "mesas ágeis". Trata-se de pequenas equipes multidisciplinares integradas por pessoas com diferentes habilidades, trabalho colaborativo e um objetivo comum. Estes GTs duram o tempo necessário até o encaminhamento e entrega da solução pretendida.

O Comitê de Inovação, por sua vez, é a estrutura diretiva do programa. Formado por lideranças e representantes das áreas corporativas, ele desempenha as funções de avaliação e priorização de projetos, mobilizando os recursos técnicos e financeiros necessários.

Case vencedor

A OEC sempre foi reconhecida por sua capacidade de desenvolver metodologias construtivas e inovadoras. Recentemente recebeu o prêmio InovaInfra, oferecido pela revista O Empreiteiro, por uma solução implementada no assentamento de tubos em aço carbono na obra do novo Sistema de Abastecimento de Montes Claros, realizada para a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). A nova metodologia desenvolvida pela OEC aumentou em 28% a produtividade e proporcionou uma redução de 19% no custo de assentamento dos tubos na obra, superando o desempenho dos métodos convencionais, o que permitiu que fosse atingido o marco de 1,27km de adutora assentado em apenas um turno de trabalho.

Conexão OEC no Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=dE5jz-S8z2g&t=15s

Conexão OEC no Spotify:

https://open.spotify.com/show/7hPaZGZojokNgTcoq8IN2b

