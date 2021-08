Ofer Kerzner : la régénération urbaine est une solution pour les grandes villes

Chaque ville a ses zones inutilisées. Pour éviter qu'elles ne se dégradent, ces zones sont converties en centres modernes. Ce processus s'appelle la régénération urbaine et il devient une tendance majeure dans les grandes villes

KIEV, Ukraine, 6 août 2021 /PRNewswire/ -- La régénération urbaine implique la transformation d'anciennes zones industrielles inutilisées en lieux de travail et de loisirs modernes.

« La régénération urbaine vise principalement à promouvoir la croissance économique : favoriser l'emploi, attirer les résidents et les investisseurs, et libérer le potentiel de zones abandonnées. La deuxième raison est l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui vivent à proximité de ces endroits », souligne l'investisseur Ofer Kerzner.

L'Ukraine est un pays doté d'un grand héritage soviétique : il hébergeait nombre d'usines et de manufactures. Aujourd'hui, de nombreux sites sont abandonnés. C'est pourquoi, dans les années 1990, Ofer Kerzner a commencé à investir dans le marché immobilier ukrainien.

Un des exemples de régénération urbaine réussie est « Art-zavod Platforma » situé à Kiev, la capitale de l'Ukraine.

Lancé en 2014, l'endroit est rapidement devenu le plus grand pôle créatif ukrainien. Il dispose un centre commercial familial, d'un espace pour les expositions, les fêtes et les événements éducatifs, et d'un espace de co-working « Platforma », l'un des premiers à Kiev.

« Art-zavod Platforma » a quelque chose à offrir à tout le monde : artistes, photographes, musiciens, indépendants et ceux qui aiment juste « flâner ».

Ofer Kerzner explique : « Nous voulions que 'Art-zavod Platforma' devienne un lieu d'échange d'idées pour une communauté. Pour cela, nous avons ouvert 'Platforma'. Notre objectif était de créer un lieu où il était possible de rencontrer des personnes aux vues similaires et d'étendre son réseau. 'Platforma' est ainsi devenu un endroit où les spécialistes de l'informatique se réunissent et trouvent des idées pour les startups. »

Ofer Kerzner explique que, désormais, un centre d'affaires et un quartier résidentiel entièrement équipé sont en construction dans le cadre de 'Art-zavod Platforma'.

Il en fait un projet majeur de régénération urbaine, un projet unique pour l'Ukraine.

Le centre d'affaires « Platforma Korolenkovskaya » est une extension de 'Art-zavod Platforma' dans le centre de Kiev. Autrefois zone industrielle, ce site est devenu un immeuble de bureaux moderne répondant à toutes les exigences de la nouvelle infrastructure.

« Platforma Korolenkovskaya » est un bâtiment de 12 étages avec une terrasse ouverte sur le toit, un restaurant, un café, un salon, un bar et un espace artistique avec des œuvres d'artistes ukrainiens. Il est entièrement équipé techniquement et bénéficie d'une conception intelligente discrète. Tout cela fait de « Platforma Korolenkovskaya » un endroit idéal pour travailler et se reposer.

