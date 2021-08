Ofer Kerzner: Stadterneuerung ist eine Lösung für Großstädte

Jede Stadt hat ihre Flecken ungenutzter Flächen. Um ihren Verfall zu verhindern, werden diese Gebiete in moderne Zentren umgewandelt. Dies wird als Stadterneuerung bezeichnet und entwickelt sich zu einem wichtigen Trend in Großstädten.

KIEW, Ukraine, 6. August 2021 /PRNewswire/ -- Die Stadterneuerung umfasst die Umwandlung alter, nicht mehr genutzter Industriegebiete in moderne Orte für Arbeit und Freizeit.

„Die Stadterneuerung dient in erster Linie der Förderung des Wirtschaftswachstums: Sie soll Arbeitsplätze schaffen, Einwohner und Investoren anlocken und das Potenzial verlassener Gebiete erschließen. Der zweite Grund ist die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen, die in der Nähe dieser Orte leben", skizziert der Investor Ofer Kerzner.

Die Ukraine ist ein Land mit einem großen sowjetischen Erbe: Sie war früher ein Standort für Fabriken und Anlagen. Jetzt bleiben viele von ihnen unerreicht. Aus diesem Grund begann der Israeli Ofer Kerzner in den 1990er Jahren, in den ukrainischen Immobilienmarkt zu investieren.

Eines der Beispiele für eine erfolgreiche Stadterneuerung ist die „Art-zavod Platforma" in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine.

Sie wurde 2014 ins Leben gerufen und entwickelte sich schnell zum größten ukrainischen Kreativ-Cluster. Sie verfügt über ein Familienzentrum, einen Raum für Ausstellungen, Partys und Bildungsveranstaltungen sowie das Co-Working-Center „Platforma" - eines der ersten Co-Working-Center in Kiew.

Deshalb hat „Art-zavod Platforma" für jeden etwas zu bieten: für Künstler, Fotografen, Musiker, Freiberufler und alle, die einfach nur abhängen wollen.

Ofer Kerzner sagt: „Wir wollten, dass ‚Art-zavod Platforma' zu einem Ort wird, an dem eine Gemeinschaft Ideen austauschen kann. Zu diesem Zweck haben wir ‚Platforma' eröffnet. Unser Ziel war es, einen Knotenpunkt zu schaffen, an dem man Gleichgesinnte finden und sein Netzwerk erweitern kann. So wurde ‚Platforma' zu einem Ort, an dem IT-Spezialisten zusammenkommen und Ideen für Start-ups entwickeln."

Ofer Kerzner erklärt, dass derzeit ein Geschäftszentrum und ein voll ausgestatteter Wohnbereich als Teil der „Art-zavod Platforma" gebaut werden.

Es handelt sich um ein großes Stadterneuerungsprojekt, das für die Ukraine einzigartig ist.

Das Geschäftszentrum „Platforma Korolenkovskaya" ist eine Erweiterung von „Art-zavod Platforma" im Zentrum von Kiew. Es war auch ein Industriegebiet - jetzt ist es ein modernes Bürogebäude, das alle Anforderungen an die neue Infrastruktur erfüllt.

Die „Platforma Korolenkovskaya" ist ein 12-stöckiges Gebäude mit einer offenen Dachterrasse, einem Restaurant, einem Café, einem Lounge-Bereich, einer Bar und einem Kunstraum mit Werken ukrainischer Künstler. Es ist technisch voll ausgestattet und hat ein lakonisches, elegantes Design. All dies macht die „Platforma Korolenkovskaya" zu einem großartigen Ort zum Arbeiten und Erholen.

SOURCE The Office of Ofer Kerzner