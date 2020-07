Oferta de benefícios flexíveis aos empregados é o diferencial da LogoCard

BRASÍLIA, Brasil, 20 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- As mudanças nas relações trabalhistas e o impacto financeiro trazido pelas fintechs, empresas que aliam serviços do mercado financeiro com tecnologia, são temas constantes das discussões sobre o mercado de trabalho. Em Brasília, sede da LogoCard, a empresa traz para o mundo empresarial a oferta de benefícios flexíveis do empregador aos seus colaboradores. Uma plataforma que concentra benefícios múltiplos num único ambiente, tais como combustível, refeição, auxílio educação e outros, tudo isso num único cartão, pré-pago e bandeira Mastercard Internacional.

A grande diferença é no modelo baseado nos benefícios flexíveis em que o empregado e empregador podem combinar em comum acordo o pacote que melhor pode ser aplicado para cada grupo, possibilitando uma utilização mais assertiva dos benefícios por parte do colaborador e mais flexibilidade e personalização para a empresas que buscam formas de reter talentos.

Segundo a CEO da LogoCard, Andrea Pires, além da personalização dos benefícios para o colaborador, a plataforma possibilita que a empresa consiga aplicar recursos de forma mais inteligente, reduzindo processos administrativos e proporcionando total condições de gerenciamento do pacote de benefícios numa única plataforma – Benefícios no mundo digital.

"Ao invés de cartões para cada benefício e pagamento que são direcionados para redes credenciadas específicas, o empregador poderá unificar tudo no cartão LogoCard e até incluir outros pagamentos administrativos quando necessário.

A LogoCard funciona como crédito pré-pago. Cada empregado recebe um cartão onde são liberados os limites referentes a cada benefício. Utilizando uma bandeira MasterCard Internacional, o cartão pode ser utilizado em qualquer estabelecimento que utilize a bandeira.

Ou seja, o empregado combina com o empregador quais benefícios da cartela oferecida pela empresa ele deseja. Esses valores são liberados como crédito no cartão LogoCard e o empregado então pode utilizar em seu cotidiano.

A empresa já está atuando no Distrito Federal e Goiás e em fase de expansão para outras regiões. A expectativa é que em breve, grande parte das pequenas e médias empresas da capital já estejam adotando o modelo.

FONTE Logo IT

