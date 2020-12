Official Best of SABCS® News - Cobertura dos destaques do SABCS® de 2020

SAN ANTONIO, Texas, 1 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- O 43º Simpósio Virtual sobre Câncer de Mama de San Antonio (SABCS®) é daqui a uma semana!

Inscreva-se agora no programa Official Best of SABCS® News de 2020 para obter uma atualização diária sobre os avanços mais relevantes sobre o câncer de mama.

A Encore Medical Education (www.encoremeded.com) publicará uma nova edição do Official Best of SABCS® News do Simpósio sobre Câncer de Mama de San Antonio de 2020 (SABCS®) a partir de 9 de dezembro de 2020.

As inscrições já estão abertas para acessar o Official Best of SABCS® News. As inscrições estão abertas para profissionais de saúde gratuitamente no www.bestofsabcsnews.com. As primeiras notícias em vídeo dos resumos mais relevantes serão publicadas a partir de 9 de dezembro de 2020 às 16h CDT, horário de verão da região central dos Estados Unidos (GMT -6 horas).

O site em inglês do Official SABCS® News ( www.bestofsabcsnews.com ) incluirá resumos diários em vídeo de especialistas com slides de apresentação original dos testes clínicos mais significativos apresentados a cada dia. Especialistas de renome mundial, como os Dr. Kaklamani, Rugo e Gradishar, entre outros, apresentarão os principais resultados dos principais testes do #SABCS20, incluindo:

Resultados preliminares do PENELOPE-B

Resultados preliminares dos resultados da análise de sobrevida sem doença invasiva do monarchE

Resultados do teste multicêntrico prospectivo RISAS

Análise do biomarcador correlativo de subtipos intrínsecos e eficácia em todos os estudos de Fase III do MONALEESA

Resultados do KEYNOTE-355

Resultados do CONTESSA

Análises do teste adjuvante SWOG S9313

E muitos outros…

As versões do SABCS® News em outros idiomas estarão disponíveis no https://www.bestofsabcs.com/best-of-sabcs-news/:

O programa Official SABCS® News em alemão

O programa Official SABCS® News em japonês

Sobre os programas Best of SABCS®

O San Antonio Breast Cancer Symposium®, agora em seu 43º ano, é a principal conferência para profissionais de pesquisa básica, translacional, e clínica do câncer. É reconhecido por apresentar os dados mais recentes relacionados ao câncer de mama do mundo inteiro.

O programa Best of SABCS® oferecem aos profissionais a oportunidade de experimentar e discutir as pesquisas e avanços mais recentes no campo do câncer de mama com colegas e líderes de opinião importantes com acesso às apresentações originais e pôsteres.

Para obter informações sobre as oportunidades do Best of SABCS®, entre em contato com a Encore Medical Education LLC, representante exclusivo do SABCS® para a divulgação internacional dos conteúdos do Simpósio, enviando um e-mail para [email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/792198/Encore_Medical_Education_SABCS_Logo.jpg

FONTE Encore Medical Education

SOURCE Encore Medical Education