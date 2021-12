Offre initiale de NFT réussie pour GemUni lors du grand événement d'ouverture du 12 décembre

SINGAPOUR, 17 décembre 2021 /PRNewswire/ -- GemUni développe un univers décentralisé de jeux occasionnels pour que tout le monde aux quatre coins de la planète puisse jouer à des jeux NFT amusants, faciles et de type «Jouer pour gagner ». Les utilisateurs peuvent profiter de jeux occasionnels tout en monétisant leurs expériences avec les récompenses de la plateforme de jeu et les transactions NFT du Pass GENI. Le 12 décembre, GemUni a organisé un grand événement d'ouverture avec M. Peter Vesterbacka - ancien Mighty Eagle à Rovio, et M. Loi Luu - PDG et co-fondateur de Kyber Network.