- Oficina Nacional de Vid y Vino de Moldavia:La innovadora estrategia centrada en la calidad se salda con un récord de obtención de medallas

KICHINEV, Moldavia, 15 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- Los productores de vino de Moldavia están celebrando 42 medallas (19 de oro y 23 de plata) de la edición de primavera de 2019 de la respetada competición MundusVini en Neustadt, Alemania. Esto se añade a otros 550 premios obtenidos en competiciones en 2018, casi el doble que en 2017. El reconocimiento de jueces internacionales ofrece una validación de bienvenida para la decisión tomada por todo el sector vitivinícola de Moldavia en 2014 para implementar un ambicioso programa centrado en la calidad.

La larga historia de Moldavia en producción de vino se remonta 7.000 años atrás, con la civilización neolítica Cucuteni, situando a Moldavia entre los primeros países del mundo productores de vino. A lo largo de su historia, el vino y las uvas han estado profundamente enraizados en la cultura, mitos, folclore y leyendas del país. A pesar de su historia milenaria en la producción de vino, Moldavia ha sufrido desde su herencia soviética de producción de vino en masa, orientada a un consumidor menos exigente. Tras las prohibiciones políticas en 2006 y 2013 sobre el vino de Moldavia para el mercado ruso, el sector quedó reducido a un tercio.

Gheorghe Arpentin, director de la Oficina Nacional de Vid y Vino de Moldavia (NOVW): "El sector vitivinícola es una de las piedras angulares de nuestra economía. Tenemos la más alta densidad de viñedos en el mundo y la industria emplea a casi el 25% de la población activa, principalmente en zonas rurales. Hace cinco años, tuvimos que replantear totalmente nuestro modelo empresarial y reorientar nuestra industria hacia la calidad".

La NOVW se estableció con la ayuda de socios de desarrollo internacionales y fue empoderada para implementar un amplio rango de programas de actualización de calidad. La legislación local vinícola tuvo que reescribirse ampliamente para que cumpla la normativa de la UE y se crearon cuatro PGI. Otras iniciativas fueron una reforma radical de los laboratorios vinícolas de Moldavia, un sistema de trazabilidad, asesoramiento de pequeños productores, y asistencia para grandes productores de vino para pasar a un vino embotellado de más alta calidad.

Crucialmente, también hubo un enfoque en construir concienciación internacional bajo la marca nacional "Vino de Moldavia", aumentando las ventas a los mercados europeos y del Pacífico Asiático, y fomentando el turismo del vino. (Moldavia se describió por Lonely Planet como el "el destino virgen número uno de Europa " y acogió la III Conferencia Global de UNWTO sobre turismo vinícola).

Los resultados tangibles de la reforma ya son destacables. Desde 2013 Moldavia buscó reorientar las exportaciones, ahora de más del 60% de las ganancias de exportaciones de países no CEI. El paso a la calidad fue destacado en 2017 con cifras de exportación de vino embotellado que crecieron un 6% en volumen, pero un 24% en valor, mientras en 2018 las exportaciones de vino embotellado registraron un crecimiento adicional del 15% sobre la media de tres años.

Estas estadísticas de ventas, medallas de competición y cobertura de los medios –de casi un 300% entre 2016 y 2018- ayudan a situar Moldavia entre las naciones productoras de vino líderes en Europa.

Los reconocidos vinos de Moldavia estarán disponibles para cata en ProWein del 17 al 19 de marzo de 2019: Expositor Vino de Moldavia– Pabellón 15 / G81 y en la zona de cata de MundusVini – Hall 17 / A51 – B52-A

www.wineofmoldova.com

Related Links

http://www.wineofmoldova.com



SOURCE National Office for Vine and Wine, Republic of Moldova