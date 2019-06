Oficinas familiares:9th Global Family Office Investment Summit de Anthony Ritossa

- Perspectiva de las oficinas familiares: objetivo en la 9th Global Family Office Investment Summit de Anthony Ritossa bajo el patrocinio de SAS el Príncipe Alberto II de Mónaco

MONTE CARLO, Mónaco, 26 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- La 9th Global Family Office Summit celebrada por Anthony Ritossa concluyó en Mónaco esta semana como un foro global para más de 400 oficinas familiares y personas con rentas muy elevadas que representan más de 4 billones de dólares en riqueza de inversores. Celebrada del 18 al 20 de junio y bajo el lema "The Rise and Rise of Family Offices", la Cumbre superó a eventos anteriores en términos de calidad de los participantes familiares y 600 delegados en total.