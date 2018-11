Oficjalna premiera Honor Magic2 w Chinach

Jako pierwszy na świecie smartfon wyposażony w wyświetlacz Magic Slide full-view, model Honor Magic2 opiera się na projekcie prostoty, który zapewnia niezrównane doświadczenia w obsłudze w połączeniu z przełomowym, 6,39-calowym wyświetlaczem Magic Slide full-view bez wcięcia. Smartfon ma niemal 100% stosunek ekranu do obudowy, a ekran wyposażono w optyczną funkcję rozpoznawania odcisków palców. Każde przeciągnięcie palcem po ekranie otwiera drzwi do świata spektakularnych doznań wzrokowych.

Nowa generacja sztucznej inteligencji na bazie procesora Kirin 980

Odpowiadając całkowitej aktualizacji pod względem funkcji inteligentnych, model Honor Magic2 wyposażono w procesor Kirin 980 przeznaczony dla sztucznej inteligencji. Jest to pierwszy na świecie dwurdzeniowy procesor NPU. Takie rozwiązanie umożliwia wysoką wydajność przetwarzania sztucznej inteligencji, co daje użytkownikom niezrównany poziom satysfakcji wspierany przez sztuczną inteligencję.

Wirtualny asystent YOYO, który jest w samym centrum systemu sztucznej inteligencji Magic UI w Honor Magic2 zdobył 4556 punktów w ocenie wydajności sztucznej inteligencji. Asystent ma do dyspozycji funkcje widzenia komputerowego, przetwarzania języka naturalnego, uczenia maszynowego, a także podejmowania decyzji i formułowania rekomendacji. YOYO jest więc kompleksowym systemem ułatwiającym życie, który uczy się i rozwija z czasem. Możliwości systemu YOYO przekraczają funkcje zwykłych asystentów głosowych i pozwalają na identyfikację, uczenie, myślenie i ulepszanie się. System YOYO zmienia rozumienie interakcji użytkowników ze sztuczną inteligencją i pozwala na dostęp do niedoścignionego poziomu obsługi na bazie scenariuszy. To właśnie dzięki temu systemowi Honor Magic2 jest najbardziej inteligentnym smartfonem ze sztuczną inteligencją dostępnym na rynku.

Przełomowe zdjęcia dzięki aparatowi z sześcioma obiektywami i sztuczną inteligencją

Rewolucyjne możliwości fotograficzne modelu Honor Magic2 zapewnia 24 MP potrójny aparat tylny z 17 mm super szerokim kątem, a także wysuwany potrójny przedni aparat z 16 MP. Poza segmentacją obrazu w celu automatycznego wykonywania retuszu fotografii przez dostosowanie parametrów przez sztuczną inteligencję w aparacie przednie obiektywy wykorzystują także zaawansowane funkcje rozpoznawania twarzy w 3D i oświetlenia portretowego, co pozwala na tworzenie artystycznych zdjęć typu selfie z dobrymi efektami upiększającymi i rozmazania tła.

Honor Magic2 to więcej niż tylko cudo inżynierii. To futurystyczne urządzenie, które zostawia konkurencję daleko w tyle. Urządzenie zapewni użytkownikom niezrównaną satysfakcję ze względu na YOYO, wyświetlacz Magic Slide full-view, procesor Kirin 980, rozwiązanie grafenowego rozprzestrzeniania ciepła, technologię ładowania 40 W Supercharge z certyfikatem TÜV Rheinland, bioniczny czujnik światła 3D, pierwsze na świecie rozwiązanie Dual SIM Dual VoLTE, pierwsze na świecie rozwiązanie GPS podwójnej częstotliwości oraz niedoścignioną prędkość pobierania w sieci WiFi na poziomie 1,7 Gbps. Wyposażony w tak szeroki zakres przełomowych funkcji technologicznych i wysoko wydajne aktualizacje model Honor Magic2 niewątpliwie zasługuje na miano telefonu roku, a dokona jeszcze większych przełomów na rynku technologii zaawansowanych. Ciągłe sukcesy modelu odzwierciedlają dążenia firmy Honor w kierunku realizacji celu znalezienia się w gronie trzech czołowych marek smartfonów na świecie w ciągu najbliższych 5 lat.

Zamówienia na model Honor Magic2 można składać w Chinach od teraz do 5 listopada w sklepach Vmall, JD, Tmall, Suning, YHD i GOME w zalecanej cenie detalicznej od 3799 RMB. Oficjalna sprzedaż w Chinach rozpocznie się 6 listopada.

W trakcie dzisiejszego wydarzenia marka Honor zaprezentowała także flagowy zegarek HONOR WATCH. Wyposażony w 1,2-calowy, okrągły ekran dotykowy AMOLED i podwójny pasek HONOR WATCH jest jednym z najcieńszych zegarków smart na rynku. Zbudowany na bazie pierwszej w branży podwójnej architektury chipowej zegarek działa przez 7 dni na pojedynczym ładowaniu i obsługuje takie funkcje, jak monitorowanie pulsu w czasie rzeczywistym, dokładną nawigację i rejestrowanie stanu zdrowia. Międzynarodowa premiera urządzenia planowana jest na styczeń 2019 r.

O Honor

Firma Honor jest wiodącą e-marką smartfonów. Zgodnie ze sloganem „For the Brave" marka powstała w celu sprostania potrzebom pokolenia cyfrowego poprzez ofertę produktów zoptymalizowanych w internecie, które zapewniają nieporównywalną satysfakcję użytkownika, zachęcają do podejmowania działań, krzewią kreatywność i dodają młodym siły do realizacji marzeń. To właśnie w ten sposób marka Honor wyróżnia się na tle konkurencji, skupiając się na podkreślaniu własnej odwagi koniecznej do wypracowania nowego podejścia i podjęcia kroków niezbędnych do wprowadzenia na rynek najnowszych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Honor www.hihonor.com lub na platformach:

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/honorglobal

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/778374/Honor.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/778373/Magic2.jpg

Related Links

http://www.hihonor.com