Oficjalny sklep internetowy YOHJI YAMAMOTO INC. THE SHOP YOHJI YAMAMOTO - globalny debiut 22.08.2018 r.

TOKIO, 22 sierpnia 2018 r. /PRNewswire/ -- Dnia 22 sierpnia 2018 r. firma Yohji Yamamoto Inc. otworzy międzynarodowy portal e-handlu THE SHOP YOHJI YAMAMOTO. Sklep dostępny będzie w języku angielskim, a transakcje przeprowadzane będą w amerykańskich dolarach. W sklepie dostępna będzie wyłącznie internetowa marka S'YTE, a także inne marki, w tym Ground Y, Y's, Yohji Yamamoto Produce (tylko produkty internetowe), Yohji Yamamoto + noir (tylko produkty internetowe), discord Yohji Yamamoto i LIMI feu oraz inne marki. Dzień ten będzie globalnym debiutem marek S'YTE i Ground Y, które do tej pory były dostępne wyłącznie w Japonii. Klienci będą mogli dokonywać zakupów za pomocą kart VISA, MASTERCARD lub portalu PayPal. Dostawy realizowane będą do około 130 krajów za pośrednictwem EMS.

Sklep THE SHOP YOHJI YAMAMOTO obejmuje wiele funkcji i rozwiązań, które pozytywnie wpływają na satysfakcję klientów z zakupów. Modelki pozują do zdjęć w sprzedawanych produktach, co pozwala klientom na lepsze zapoznanie się z asortymentem. Ponadto każda marka ma swoją indywidualną stronę oraz możliwość zaprezentowania lookbooka z koncepcją marki.

Po debiucie firma planuje wprowadzenie na rynek aplikacji mobilnej na początku września, a także uruchomienie sklepu w języku chińskim przed końcem miesiąca.

THE SHOP YOHJI YAMAMOTO | www.theshopyohjiyamamoto.com

S'YTE - nazwa marki wywodzi się z czytania od tyłu francuskiego „et Y's", czyli „z Y". Wprowadzona na rynek we wrześniu 2011 r. marka S'YTE to jedyna marka wyłącznie internetowa pozycjonowana jako marka wstępna do Yohji Yamamoto.

Ground Y - marka proponuje nową koncepcję stylu bez granic wieku i płci realizowanego przez synchronizację różnych aspektów Yohji Yamamoto. Pasująca do wszystkich płci i dowolnego wieku marka Ground Y spotyka się z dużym zainteresowaniem ze względu na różnorodność produktów.

Y's - funkcjonalne, proste ubrania na co dzień – w tak unikatowej kategorii kolekcję jeszcze bardziej wyróżniają uniwersalne wartości i nietypowe wzory. Marka oferuje wysokiej jakości, gotowe do noszenia ubrania wyrażające tożsamość marki.

YOHJI YAMAMOTO PRODUCE - zarządzana przez zespół atelier Yohji Yamamoto marka odtwarza archiwalne hity Yohji Yamamoto i jest pozycjonowana jako marka progowa do Yohji Yamamoto pour Homme.

Yohji Yamamoto + NOIR - marka wyraża podejście Yohji Yamamoto przez ubrania na co dzień. Bazując na czerni marka przykłada dużą wagę do objętości i tekstur oraz komunikuje klasyczne, eleganckie i urzekające wartości Yohji Yamamoto. Dostępne produkty tylko internetowe.

discord Yohji Yamamoto - wprowadzona na rynek w 2014 r. marka jest źródłem nowego poczucia wartości przez luksusowe akcesoria autorstwa Yohji Yamamoto. Słowo „discord" czyli rozbieżność, odzwierciedla estetykę niekompletności i asymetrii będące kluczowymi elementami filozofii projektanta.

LIMI feu - marka podkreśla otoczenie, objętość i wygodą przez usuwanie nadmiaru i celowe tworzenie pustych przestrzeni umożliwiających uwidocznienie osobowości. Odcinając się od trendów normalizacyjnych, projektantka Limi Yamamoto wplotła w uczucia i pragnienia proste, czyste sylwetki, łącząc je z pełnymi objętości, drapowanymi liniami otaczającymi ciało.

Kontakty prasowe: YOHJI YAMAMOTO INC. PR i komunikacja



E-mail: yy-pr@yohjiyamamoto.co.jp

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/732028/Youji_Yamamoto_Inc.jpg

Related Links

http://www.theshopyohjiyamamoto.com