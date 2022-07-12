Официальное заявление Церкви объединения об уголовном расследовании убийства Синдзо Абэ

Официальное заявление Ассоциации Святого Духа за объединение мирового христианства (FFWPU), или Церкви объединения, об уголовном расследовании убийства бывшего премьер-министра Синдзо Абэ

КАПХЁН (Южная Корея), 12 июля 2022 г. PRNewswire/ -- Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства (FFWPU), широко известная как Церковь объединения, выражает искренние соболезнования семье бывшего премьер-министра Синдзо Абэ и народу Японии, который скорбит в связи с трагическим убийством г-на Абэ.

После того как стало известно о кончине г-на Абэ, некоторые средства массовой информации включили в свои сообщения неподтвержденные слухи об этой трагедии.

Некоторые из этих утверждений были прокомментированы в ходе пресс-конференции, созванной в Токио нашей штаб-квартирой в Японии. FFWPU International хотела бы поделиться этими проверенными фактами.

Какова связь бывшего премьер-министра Синдзо Абэ с Церковью объединения?

Бывший премьер-министр Синдзо Абэ за последний год отправил краткие послания двум проходившим в режиме онлайн «Ралли надежды», посвященным вопросам мира в Азии. Принимающей стороной этих мероприятий выступили Федерация за всеобщий мир (UPF) и другие организации, включая FFWPU.

Хотя UPF и FFWPU были основаны одними и теми же лицами, UPF является независимой НПО, имеющей общий консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете Организации Объединенных Наций.

Какова связь между Тэцуей Ямагами и Церковью объединения?

Г-н Ямагами не является и не являлся членом FFWPU согласно имеющимся сведениям. Однако наше собственное внутреннее расследование подтверждает, что его мать является членом FFWPU и периодически участвует в деятельности церкви.

Г-н Ямагами сообщил о том, что пожертвования его матери в FFWPU стали причиной возникновения проблем в семье, и эти заявления должны быть расследованы полицией. Каковы бы ни были его претензии, мы решительно осуждаем насилие и убийство.

Мы можем подтвердить, что г-н Ямагами произвел огневое испытание своего самодельного оружия в ночь перед убийством в здании, ранее использовавшемся в качестве церкви FFWPU. К счастью, никто не пострадал.

Полиция пока не обращалась к нам по поводу этого уголовного расследования, лишь задав нам предварительные вопросы о связи г-на Ямагами с FFWPU. Местные представители FFWPU будут в полной мере сотрудничать в ответ на любые запросы, поступающие от властей, и при необходимости предоставлять соответствующую информацию прессе.

Мы просим средства массовой информации сохранять свою профессиональную приверженность обеспечению точности, беспристрастности и объективности.

FFWPU удвоит свои усилия, направленные на обеспечение прочного мира во всем мире. Мы еще раз хотим отметить, что глубоко сожалеем о гибели одного из величайших государственных деятелей мира. Да пребудет милость и благословение Бога с покойным премьер-министром, его семьей, японским народом и скорбящими по всему миру.

Контакты FFWPU для прессы:

FFWPU в Африке

Mamadu Gaye (Мамаду Гайе)

+27 (82) 964-0827; [email protected]

FFWPU в АТР

Demian Dunkley (Демиан Данкли)

+1 (619) 947-3311; [email protected]

FFWPU в Европе и на Ближнем Востоке

Peter Zoehrer (Петер Цёрер)

+43 664 5238794; [email protected]

FFWPU в Латинской Америке

Mario Salinas (Марио Салинас)

+504 3161-6632; [email protected]

FFWPU в Северной Америке

Nancy Jubb (Нэнси Джабб)

212-997-0057; [email protected]

Представитель Irving Street - FFWPU в Северной Америке,

Ron Lucas (Рон Лукас)

973-643-6262; [email protected]

SOURCE Family Federation for World Peace and Unification