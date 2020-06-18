OFN为全美小型企业提供第一轮小型企业基金贷款和赠款

今天，Opportunity Finance Network宣布提供第一轮Grow with Google小型企业基金贷款和Google.org赠款。五家社区发展金融机构共获得了1550万美元的贷款。 Tweet this

社区发展金融机构是贷款机构，其使命是为主流金融服务不足的小型企业服务，也是为服务最困难的社区提供资本的公认模式。

Grow with Google小型企业基金于3月推出，旨在为支持受新冠肺炎疫情重击的美国小型企业的短期复苏和长期融资需求的社区发展金融机构提供资金。

1000万美元的Google.org赠款将使OFN旗下社区发展金融机构成员能够改善最边缘化社区获得资本的机会。用途不受限制的赠款可以用于支持运营、贷款资本、贷款损失准备金、产能建设或任何其他目的。

美国领先的社区发展金融机构网络OFN总裁兼首席执行官丽莎-门萨(Lisa Mensah)表示：“社区发展金融机构是美国最好的社区贷款机构，在主流金融机构不能或不会提供资本的情况下提供资本方面拥有40年的经验。现在，社区发展金融机构对于确保美国小型企业实现更均衡的复苏至关重要。谷歌帮助弥补少数族裔和女性领导的小型企业在获得资本方面的巨大差距，对此我们大加赞赏。谷歌的大量投资和赠款可帮助社区发展金融机构在最近因内乱而加剧的全美健康和经济危机中消除经济不平等性。”

谷歌首席财务官露丝-波拉特(Ruth Porat)表示：“Grow with Google小型企业基金和Google.org赠款是谷歌为美国小型企业未来所做的一些关键投资。我们的经济需要小型企业的繁荣发展。新冠肺炎危机给许多小型企业带来了前所未有的挑战，我们致力于为他们提供帮助。我们感到自豪的是，携手杰出的合作伙伴OFN为处于经济复苏努力前线的社区发展金融机构提供贷款和赠款。”

第一轮贷款和赠款的社区发展金融机构借贷者和受赠者包括：

Citizens Potawatomi Community Development Corporation（简称“CPCDC”）（100万美元贷款、12.5万美元赠款）。CPCDC是全美最大的土著所有的社区发展金融机构之一，通过金融教育、资本获取、企业发展服务、创新产能建设和社区发展计划，为Citizen Potawatomi National Tribal Community以及其他服务不足的土著居民的企业增长、经济机会和金融福祉提供资金、促进、教育和激励。

Grameen America（美国乡村银行） （500万美元贷款、12.5万美元赠款）。Grameen America为美国低收入女企业家所有的小型企业提供小额贷款、培训和支持。该机构的23家分支遍布美国15个城市：波士顿、夏洛特、印第安纳波利斯、休斯顿、奥斯汀、洛杉矶、纽约、奥克兰、弗雷斯诺、Greater Omaha、圣何塞、圣胡安（波多黎各）、联合市和纽瓦克（新泽西州）和迈阿密，其客户全部都是女性所有企业，主要是低收入、低财富和其他服务不足女性所有企业。

（500万美元贷款、12.5万美元赠款）。Grameen America为美国低收入女企业家所有的小型企业提供小额贷款、培训和支持。该机构的23家分支遍布美国15个城市：波士顿、夏洛特、印第安纳波利斯、休斯顿、奥斯汀、洛杉矶、纽约、奥克兰、弗雷斯诺、Greater Omaha、圣何塞、圣胡安（波多黎各）、联合市和纽瓦克（新泽西州）和迈阿密，其客户全部都是女性所有企业，主要是低收入、低财富和其他服务不足女性所有企业。 MoFi（300万贷款）。MoFi致力于提供金融和咨询服务，改变个人生活，加强社区繁荣，其业务覆盖北落基山地区的蒙大拿州、爱达荷州和怀俄明州。该机构的长期目标是确保所有人（无论收入、资产、教育、地点、种族或性别如何）都有足够的机会获得商业资本。MoFi的小型和微型企业借款方中，54%是女性所有企业，41%是低收入所有或控制的企业，57%是初创企业。按地区划分，61%的借款方来自农村地区。

Opportunity Fund（500万美元贷款、12.5万美元赠款）。Opportunity Fund总部位于加州，为美国一些规模最小、资源最不充足的企业提供小额贷款。该社区发展金融机构为加州以及其他44个州的小型企业提供服务。该机构的客户中，82%是有色人种，34%是女性，7%是非裔美国人，19%是亚裔/中东人，53%是拉丁裔。

PeopleFund（150万美元贷款、12.5万美元赠款）。PeopleFund在得克萨斯州各地向获得这些资源的机会有限的人提供小型企业贷款以及商业援助和教育。该社区发展金融机构做出了大量投资，并拥有大量的机构知识，为资深企业家提供支持。如今，PeopleFund的所有贷款中，有1/4为资深企业家提供。在这些资深企业家中，大多数是女性、少数族裔和低收入企业家。

Pacific Community Ventures（太平洋社区风险投资，简称“PCV”）（12.5万美元赠款）。PCV是一家以加州为重点的贷款机构，也为全美客户提供免费的BusinessAdvising.org平台，其使命是投资于小型企业，为劳动者创造好的就业机会，以及助推市场为社会公益服务。该社区发展金融机构致力于支持女性、有色人种、移民以及其他难以获得资本的人所有的小型企业。该机构采用综合模式 -- “好工作，好商业”(Good Jobs, Good Business)，提供负担得起的资本、免费咨询、影响力评估和研究。该机构的借款方中，63%是有色人种，52%是女性，15%是非裔美国人，19%是亚裔，24%是拉丁裔。

Washington Area Community Investment Fund（简称“Wacif”）（12.5万美元Google.org赠款）。Wacif通过为中低收入企业家提供知识、社会和金融资本，增加服务不足社区的公平和经济机会。该社区发展金融机构服务于国家首都区金融服务不足社区的少数族裔和女性所有企业，重点关注华盛顿特区阿纳卡斯蒂亚河(Anacostia River)以东和马里兰州乔治王子县的社区。过去七年中，Wacif在全地区服务不足的社区投资了1000多万美元。2019年，Wacif的96%的贷款为有色人种企业家提供，62%的企业咨询服务客户为女性。

所有50个州、哥伦比亚特区、关岛和波多黎各有1100多家社区发展金融机构。OFN旗下300多个成员的客户中，58%是有色人种、85%是低收入人群、26%是农村人口，48%是女性（OFN年度成员调查(Annual Member Survey)，2018年）。在全国范围内，社区发展金融机构行业管理着超过2220亿美元的资金。

###

OFN简介

美国领先的社区发展金融机构网络OFN致力于确保低收入和其他资源不足的社区能够获得负担得起、负责任的金融产品和服务。OFN旗下成员是提供负责任的贷款帮助低收入社区融入主流经济的社区发展金融机构。

2018年，OFN网络在农村、城市和土著社区发起了742亿美元的融资。这些资金帮助创造或维持了超过156万个就业岗位，成立或扩大了超过419177家企业和微型企业，并支持开发或恢复了210万套住房和超过11500个社区设施项目。详情请访问： www.ofn.org 。

谷歌简介

谷歌的使命是组织全世界的信息，使大家都能访问和使用这些信息。通过搜索、地图、Gmail、安卓(Android)、Google Play、Chrome和YouTube等产品和平台，谷歌在数十亿人的日常生活中发挥着重要的作用，已成为世界上最广为人知的公司之一。谷歌是Alphabet Inc旗下子公司。

Google.org简介

谷歌的慈善事业部门 Google.org 为解决人道主义问题和采用可扩展的数据驱动型创新解决世界上最大挑战的非营利性机构提供支持。我们通过将他们与独特的支持（包括谷歌志愿者的资金、产品和技术专长）结合起来，加快他们的进步。我们与这些信仰者转变成的实干家携手，他们给他们所代表的社区带来了重大影响，他们的工作有可能带来非常重要的变化。我们希望有一个为所有人服务的世界，而且我们相信技术和创新可以推动我们前进。

Opportunity Finance Network

Related Links

https://ofn.org



SOURCE Opportunity Finance Network