OFN為全美小型企業提供第一輪小型企業基金貸款和贈款

今天，Opportunity Finance Network宣佈提供第一輪Grow with Google小型企業基金貸款和Google.org贈款。五家社區發展金融機構共獲得了1550萬美元的貸款。 Tweet this

社區發展金融機構是貸款機構，其使命是為主流金融服務不足的小型企業服務，也是為服務最困難的社區提供資本的公認模式。

Grow with Google小型企業基金於3月推出，旨在為支持受新冠肺炎疫情重擊的美國小型企業的短期復蘇和長期融資需求的社區發展金融機構提供資金。

1000萬美元的Google.org贈款將使OFN旗下社區發展金融機構成員能夠改善最邊緣化社區獲得資本的機會。用途不受限制的贈款可以用於支持營運、貸款資本、貸款損失準備金、產能建設或任何其他目的。

美國領先的社區發展金融機構網絡OFN總裁兼行政總裁Lisa Mensah表示：「社區發展金融機構是美國最好的社區貸款機構，在主流金融機構不能或不會提供資本的情況下提供資本方面擁有40年的經驗。現在，社區發展金融機構對於確保美國小型企業實現更均衡的復蘇至關重要。Google幫助彌補少數族裔和女性領導的小型企業在獲得資本方面的巨大差距，對此我們大加讚賞。Google的大量投資和贈款可幫助社區發展金融機構在最近因內亂而加劇的全美健康和經濟危機中消除經濟不平等性。」

Google財務總監Ruth Porat表示：「Grow with Google小型企業基金和Google.org贈款是Google為美國小型企業未來所做的一些關鍵投資。我們的經濟需要小型企業的繁榮發展。新冠肺炎危機給許多小型企業帶來了前所未有的挑戰，我們致力於為他們提供幫助。我們感到自豪的是，攜手傑出的合作夥伴OFN為處於經濟復蘇努力前線的社區發展金融機構提供貸款和贈款。」

第一輪貸款和贈款的社區發展金融機構借貸者和受贈者包括：

Citizens Potawatomi Community Development Corporation（簡稱「CPCDC」）（100萬美元貸款、12.5萬美元贈款）。CPCDC是全美最大的土著所有的社區發展金融機構之一，透過金融教育、資本獲取、企業發展服務、創新產能建設和社區發展计劃，為Citizen Potawatomi National Tribal Community以及其他服務不足的土著居民的企業增長、經濟機會和金融福祉提供資金、促進、教育和激勵。

Grameen America（美國鄉村銀行）（500萬美元貸款、12.5萬美元贈款）。Grameen America為美國低收入女企業家所有的小型企業提供小額貸款、培訓和支持。該機構的23家分支遍佈美國15個城市：波士頓、夏洛特、印弟安納波里斯、休斯頓、奧斯丁、洛杉磯、紐約、奧克蘭、弗雷斯諾、Greater Omaha、聖約瑟、聖胡安（波多黎各）、聯合市和紐華克（新澤西州）和邁阿密，其客戶全部都是女性所有企業，主要是低收入、低財富和其他服務不足女性所有企業。

MoFi（300萬貸款）。MoFi致力於提供金融和顧問服務，改變個人生活，加強社區繁榮，其業務覆蓋北洛磯山地區的蒙大拿州、愛達荷州和懷俄明州。該機構的長期目標是確保所有人（無論收入、資產、教育、地點、種族或性別如何）都有足夠的機會獲得商業資本。MoFi的小型和微型企業借款方中，54%是女性所有企業，41%是低收入所有或控制的企業，57%是初創企業。按地區劃分，61%的借款方來自農村地區。

Opportunity Fund（500萬美元貸款、12.5萬美元贈款）。Opportunity Fund總部位於加州，為美國一些規模最小、資源最不充足的企業提供小額貸款。該社區發展金融機構為加州以及其他44個州的小型企業提供服務。該機構的客戶中，82%是有色人種，34%是女性，7%是非裔美國人，19%是亞裔/中東人，53%是拉丁裔。

PeopleFund（150萬美元貸款、12.5萬美元贈款）。PeopleFund在德克薩斯州各地向獲得這些資源的機會有限的人提供小型企業貸款以及商業援助和教育。該社區發展金融機構做出了大量投資，並擁有大量的機構知識，為資深企業家提供支持。如今，PeopleFund的所有貸款中，有1/4為資深企業家提供。在這些資深企業家中，大多數是女性、少數族裔和低收入企業家。

Pacific Community Ventures（太平洋社區風險投資，簡稱「PCV」）（12.5萬美元贈款）。PCV是一家以加州為重點的貸款機構，也為全美客戶提供免費的BusinessAdvising.org平台，其使命是投資於小型企業，為勞動者創造好的就業機會，以及助推市場為社會公益服務。該社區發展金融機構致力於支持女性、有色人種、移民以及其他難以獲得資本的人所有的小型企業。該機構採用綜合模式 -- 「好工作，好商業」(Good Jobs, Good Business)，提供負擔得起的資本、免費顧問、影響力評估和研究。該機構的借款方中，63%是有色人種，52%是女性，15%是非裔美國人，19%是亞裔，24%是拉丁裔。

Washington Area Community Investment Fund（簡稱「Wacif」）（12.5萬美元Google.org贈款）。Wacif透過為中低收入企業家提供知識、社會和金融資本，增加服務不足社區的公平和經濟機會。該社區發展金融機構服務于國家首都區金融服務不足社區的少數族裔和女性所有企業，重點關注華盛頓特區阿納卡斯蒂亞河(Anacostia River)以東和馬里蘭州喬治王子縣的社區。過去七年中，Wacif在全地區服務不足的社區投資了1000多萬美元。2019年，Wacif的96%的貸款為有色人種企業家提供，62%的企業顧問服務客戶為女性。

所有50個州、哥倫比亞特區、關島和波多黎各有1100多家社區發展金融機構。OFN旗下300多個成員的客戶中，58%是有色人種、85%是低收入人群、26%是農村人口，48%是女性（OFN年度成員調查(Annual Member Survey)，2018年）。在全國範圍內，社區發展金融機構行業管理著超過2220億美元的資金。

OFN簡介

美國領先的社區發展金融機構網絡OFN致力於確保低收入和其他資源不足的社區能夠獲得負擔得起、負責任的金融產品和服務。OFN旗下成員是提供負責任的貸款幫助低收入社區融入主流經濟的社區發展金融機構。

2018年，OFN網絡在農村、城市和土著社區發起了742億美元的融資。這些資金幫助創造或維持了超過156萬個就業崗位，成立或擴大了超過419177家企業和微型企業，並支持開發或恢復了210萬套住房和超過11500個社區設施項目。詳情請瀏覽： www.ofn.org 。

Google簡介

Google的使命是組織全世界的信息，使大家都能訪問和使用這些信息。透過搜索、地圖、Gmail、安卓(Android)、Google Play、Chrome和YouTube等產品和平台，Google在數十億人的日常生活中發揮著重要的作用，已成為世界上最廣為人知的公司之一。Google是Alphabet Inc旗下子公司。

Google.org簡介

Google的慈善事業部門 Google.org 為解決人道主義問題和採用可擴展的數據驅動型創新解決世界上最大挑戰的非營利性機構提供支持。我們透過將他們與獨特的支持（包括Google志願者的資金、產品和技術專長）結合起來，加快他們的進步。我們與這些信仰者轉變成的實幹家攜手，他們給他們所代表的社區帶來了重大影響，他們的工作有可能帶來非常重要的變化。我們希望有一個為所有人服務的世界，而且我們相信技術和創新可以推動我們前進。

Opportunity Finance Network

Related Links

https://ofn.org



SOURCE Opportunity Finance Network