Ogłoszenie laureatów wyróżnienia JCSI Young Creatives Award

NOWY JORK, 17 października 2019 r. /PRNewswire/ -- Organizacja JCS International ogłosiła trzech laureatów wyróżnienia JCSI Young Creatives Award za rok 2019. Nagrodzone trzy filmy, wybrane spośród 26 finalistów, którzy nadesłali prace w odpowiedzi na tegoroczny motyw opowiadania się za pokojem, to „Next To Me" (Filipiny"), „It Starts Within" (Albania) i „P.E.A.C.E – A Spoken Word" (Wielka Brytania).