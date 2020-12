Ogłoszono zwycięzców wiosennej edycji konkursu Webnovel Spirity Awards 2020, w którym wyróżniono utalentowanych powieściopisarzy publikujących w internecie

„Serdecznie dziękujemy wszystkim autorom, którzy wzięli udział w wiosennej edycji konkursu Webnovel Spirity Awards 2020. Zainteresowanie konkursem było ogromne. Mogliśmy poznać bardzo wielu utalentowanych autorów i jeszcze więcej wspaniałych historii przedłożonych w konkursie. Ogromnie nas cieszy entuzjazm, jakiego doświadczyliśmy ze strony naszej cyfrowej społeczności pisarzy" - powiedziała Sandra Chen, kierownik zespołu Webnovel.

Trzy główne nagrody przyznano następującym dziełom:

Pierwsze miejsce: 10000 USD

„The Crown's Obsession",

„My Vampire System".

Drugie miejsce: 5.000 USD

„Hellbound With You",

„New Age of Summoners",

„Reincarnated As A Fox With System" .

Trzecie miejsce: 2000 USD"

„Divinity: Against the Godly System",

„His Beautiful Addiction",

„Loving A Heartless Lawyer",

„Physics The Greatest Magic",

„The Evolution of a Goblin to the Peak".

Więcej informacji o zwycięskich pracach można znaleźć na stronie: https://bit.ly/2W6AxIN.

Konkurs Webnovel Spirity Awards, który jest ważnym wydarzeniem promującym rozwijającą się błyskawicznie scenę literacką w internecie, został zorganizowany po raz pierwszy w 2019 r. na Filipinach. W tym roku przyjmowane były prace w języku angielskim od pisarzy z całego świata, zaś sam konkurs, według informacji podawanych przez Webnovel, ma być doroczną imprezą.

Konkurs literacki stanowi istotny element podjętej przez Webnovel misji, jaką jest stworzenie społeczności utalentowanych pisarzy z całego świata i ośrodka inkubacji dla autorów publikujących w internecie. Platforma Webnovel nie tylko pozwala amatorom i profesjonalnym pisarzom publikować swoje prace, ale także ułatwia spieniężenie wartościowych treści i realizację marzeń związanych z pisaniem.

„Wraz z upływem lat spółka Webnovel zbudowała stabilne relacje z autorami, czytelnikami i specjalistami z zakresu adaptacji treści" - zauważa Sandra Chen. Pisarze mogą publikować treści na platformie Webnovel, zaś czytelnicy płacą za możliwość zapoznania się z dziełami, co daje ich autorom realny dochód. Ponadto partnerzy spółki specjalizujący się w adaptacji treści potrafią w oparciu o informacje zwrotne od czytelników wskazać, które treści są warte adaptacji.

Webnovel posiada również zespół doświadczonych redaktorów, którzy pomagają autorom dopracować ich dzieła, tak by dostosować je do potrzeb rynkowych i oczekiwań czytelników. Ponadto w ramach platformy uruchomiono szereg internetowych kursów pisarskich, podczas których uczestnicy zdobywają konkretne umiejętności tworzenia powieści publikowanych w internecie.

Przygotowania do wiosennej edycji konkursu Webnovel Spirity Awards 2021 już trwają.

Webnovel

Webnovel to globalna, internetowa platforma literacka, która zrzesza ponad 100 tys. międzynarodowych autorów i ponad 200 tłumaczy. Za pośrednictwem Webnovel opublikowano ponad 160 tys. oryginalnych powieści. Platforma zgromadziła ponad 70 mln odwiedzających z całego świata. Spółka China Literature obejmuje 8,9 mln autorów i 13,4 mln dzieł literackich reprezentujących ponad 200 gatunków. Spółka ma na swoim koncie wiele udanych publikacji, m.in. „Świeca w grobie", „Kroniki złodziei grobów", „Nirvana w ogniu" i „Jak zostać królem Avatar", na podstawie których powstały filmy, seriale, animacje, komiksy i gry. Tencent jest jej udziałowcem i partnerem strategicznym.

