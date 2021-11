Ogólnoświatowa sprzedaż HAVAL przekroczyła 7 milionów egzemplarzy

W tej kampanii zdjęcia przedstawiające międzynarodowych właścicieli samochodów HAVAL z ich pojazdami są wykorzystywane jako prototyp do tworzenia artystycznych ilustracji. Do tej pory kampania wywołała dyskusję i zwróciła uwagę na HAVAL wśród użytkowników w Rosji, Australii, Arabii Saudyjskiej i innych krajach.

Kampania „HAVAL 7Million Celebration-Drive Beyond"

W rzeczywistości oprócz wspomnianej kampanii, HAVAL organizuje szereg działań dla użytkowników na całym świecie, dla których marka stała się ważną częścią ich życia. Na przykład, firma nawiązała współpracę z IRONMAN, popularnymi zawodami triathlonowymi w Australii, aby propagować zdrowy styl życia wśród swoich użytkowników. Sponsorowała również rosyjską drużynę DOTA 2 VP, pozyskując klientów, którzy kochają e-sport.

HAVAL od lat jest najlepiej sprzedającą się marką SUV w Chinach. Od momentu, gdy sprzedano po raz pierwszy 500 pojazdów do Włoch w 2006 roku, osiągnięto roczną sprzedaż na poziomie ponad 30000 w 2011 roku. Świadczy to o tym, że HAVAL już dekadę temu położył fundamenty pod swoją ogólnoświatową sprzedaż.

Koncern GWM z biegiem lat dokonał pewnych optymalizacji swoich modeli. W tym roku wprowadził na rynek międzynarodowy HAVAL JOLION, HAVAL H6 3 generacji, HAVAL H6 HEV oraz kolejne nowe produkty.

„Z całą pewnością ten model jest stylowy i reprezentuje pozytywne nastawienie do życia dzięki wyróżniającemu się niebieskiemu kolorowi – powiedział rosyjski właściciel HAVAL JOLION. - HAVAL H6 to maszyna jak żadna inna, wyjątkowo wszechstronna, komfortowa i z mocnym silnikiem, sam go posiadam i pojazd ten potwierdził swoją wartość" – powiedział Mario Arias z Australii.

HAVAL został oceniony, jako „Lider Chińskiej Marki" przez Za Rulem, najbardziej autorytatywne media motoryzacyjne w Rosji; zdobył 16. nagrodę National 2021 SUV Award przyznawaną przez 4X4 Club. Został również doceniony jako najlepszy z dotychczasowych chińskich samochodów w Australii przez australijskie media Carsales po przeprowadzeniu jazdy testowej.

HAVAL stał się najchętniej wybieranym modelem przez użytkowników w Australii, Rosji i Afryce Południowej. Po eksploracji rynków wschodzących, takich jak Tajlandia, Arabia Saudyjska i Brunei, udało się rozwinąć sieć sprzedaży obejmującą ponad 50 krajów i regionów na całym świecie.

Wszystko to znakomicie tłumaczy, z jakiego powodu HAVAL osiągnął sprzedaż ponad 700 milionów pojazdów.

Według oficjalnego komunikatu GWM nowe modele, takie jak HAVAL Dagou i HAVAL H6S zadebiutują na świecie w przyszłym miesiącu, co stanowi kolejną elektryzującą wiadomość.

